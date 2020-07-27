6 процедур для поддержания красоты 

WomanHit.ru подскажет, о чем стоит задуматься при посещении салона.

Для поддержания прекрасного внешнего вида после 30-ти лет недостаточно простого домашнего ухода. В это время начинают проявляться ранние признаки увядания, с которыми чаще всего удается справиться лишь косметологу. Так какие же процедуры оказались самыми популярными и эффективными среди салонных? Мы решили выяснить.

Мезотерапия

Наверное, универсальная процедура как для молоденьких девушек, так и для женщин за 40. Все дело в составе «мезококтейля», который подбирают с учетом изменений в конкретном случае. Мезотерапия с ретинолом прекрасно борется с высыпаниями, помогает слегка разгладить кожу, оказывая легкий эффект пилинга. Витаминный комплекс стоит попробовать женщинам после 30-ти, которые начинают замечать первые изменения в виде статичных морщин. Посоветуйтесь со своим косметологом и подберите оптимальный вариант.

Пилинг

Довольно агрессивная процедура, однако, абсолютно безопасная, если ее выполняет профессионал. Опять же, пилинги рекомендованы как девушкам после 25-ти, так и взрослым женщинам, борющимся с заломами, морщинами и неестественным цветом лица. Существует три вида пилингов: поверхностный, срединный и глубокий. Как правило, на начальном этапе достаточно первых двух видов, особенно, когда речь идет о срединном пилинге: он довольно хорошо справляется со всеми изменениями, а восстановительный период занимает меньше времени, чем после глубоко.

Криотерапия

Считаем, что процедура с жидким азотом — самая приятная из всех. Криомассаж назначает косметолог в качестве дополнительного бонуса после, допустим, глубокой механической чистки: кожа быстрее приходит в норму, краснота исчезает. Однако вы можете использовать процедуру и сольно, но только в том случае, если вас не беспокоит ничего, кроме неравномерного цвета лица.

Термолифтинг

Процедура, рассчитанная на возрастную группу от 45-ти. Ее суть в том, что в кожных покровах происходит более активная выработка коллагена, запускаются и другие восстановительные процессы в глубоких слоях кожи. К лицу после процедры хочется прикасаться: оно становится мягким, а цвет лица значительно выравнивается. Минус лишь в том, что термолифтинг требует целый курс процедур, которые нельзя назвать бюджетными. Кроме того, перед выполнением процедуры, обязательно обсудите все плюсы и минусы со своим косметологом.

Чистка лица

Наверное, одна из обязательных процедур. Существует множество видов чисток — от механических до комбинированных — выбор за вами и вашим косметологом. Благодаря тщательному очищению кожа приобретает натуральный оттенок, воспаления беспокоят все меньше, а черные точки уже не представляют такой проблемы. Если у вас жирный тип кожи, склонный к постоянным высыпаниям, чистка должна стать вашим ритуалом хотя бы раз в год.

Салонные маски

Да, маски можно делать и в домашних условиях, однако косметолог использует маску не сольно, а в качестве дополнения к процедуре — той же чистке. Чаще всего процедуры для лица оставляют следы на коже, которые проходят гораздо быстрее, когда специалист использует маску по типу вашей кожи как завершающий этап. Главное отличие от домашних масок в том, что в условиях салона всегда используют профессиональные средства, с которыми нужно уметь обращаться, чем и занимается профессиональный косметолог. Если вы ни разу не пробовали маску в салоне, посоветуйтесь со специалистом и подумайте, какой вид ухода подойдет в вашем случае больше всего.