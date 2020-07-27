Как основатель сайта для взрослых сколотил состояние

Один из самых популярных сайтов для взрослых OnlyFans создал сын банкира. 37-летний Тимоти Стокли живет в роскошном особняке, построенном на деньги любителей «клубнички». Это не первая платформа с секс-контентом, которую сделал предприниматель, но она стала самой успешной. Британец уже стал миллиардером, а девушки, которые продают обнаженные фотографии на сайте, тоже получают огромную прибыль от пользователей со всего мира.

OnlyFans — это британский сайт для взрослых с платной подпиской, который существует уже 4 года. Он совершил настоящую революцию в секс-индустрии. Некоторые девушки смогли построить здесь успешную карьеру и заработать хорошие деньги.

Подписчики платят от 4 до 39 фунтов (от 370 до 3700 рублей) в месяц за просмотр фотографий их любимых контентщиков. Организаторы сайта получают 20% от суммы дохода девушек, выставляющих снимки.

Во время карантина сайт стал мегапопулярным. Количество новых аккаунтов возросло на 42%. Всего на платформе насчитывается 660 000 создателей контента, за обновлениями которых наблюдают 50 миллионов пользователей со всего мира.

Сайт принес своим основателям более 956 миллионов фунтов (около 88,5 миллиарда рублей), а доходы владельца OnlyFans, Тимоти Стокли, возросли до 1,2 миллиарда фунтов (около 111 миллиардов рублей).

Предприниматель живет в Стортфорде, Хартфордшир в своем роскошном особняке, стоимостью 2,4 миллиона фунтов (около 222 миллионов рублей) с кинотеатром и сауной.

До создания OnlyFans в 2011 году он сделал сайт для любителей БДСМ и фетишистов под названием GlamWorship. Увидев, что спрос на «клубничку» постоянно возрастает, Стокли основал еще одну платформу, Customs4U.com, где пользователи могли заказывать контент у порнозвезд. В 2019 году он продал этот сайт за большие деньги, увидев, что у клиентов возрастает спрос на более персонализированный контент.

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Во время карантина модель Данни Харвуд стала первой британкой, заработавшей миллион фунтов (около 92,5 миллиона рублей) за свои фотографии на сайте OnlyFans. Она присоединилась к платформе для взрослых в 2019 году.

Красотка говорит, что мужчины не будут платить за порно, которое сегодня легко могут посмотреть бесплатно. Им больше нравится возможность прямого общения с моделью, которую они увидели на страницах журнала или в соцсетях.

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Тем не менее не все девушки испытывают позитивные эмоции, загружая на сайт OnlyFans свои фотографии. 25-летняя модель Ана говорит, что чувствует себя очень странно, продавая тело онлайн. Это похоже на виртуальную проституцию. Создатель платформы Тимоти Стокли говорит, что девушки сами принимают решение продавать свой контент на сайте и выбирают, что и как им выставлять.

Конфиденциальность — одна из главных проблем на OnlyFans. Однажды на сайте случилась утечка информации, поэтому создатели усилили защиту личных данных пользователей. Сейчас подписчики не могут сохранять фотографии или делать скриншоты.

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Одна из моделей на OnlyFans рассказала, за что подписчики платят ей деньги. Бывшая балерина продает фетишистам грязное белье и откровенные фотографии, и уже накопила на собственный дом.