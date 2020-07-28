Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянка, покорившая Бали 

Анастасия Иванова 3 часа назад
27-летняя россиянка Снежана Дженс живет на Бали. Своими фотографиями на фоне тропических пейзажей и идеальным телом она покорила социальные сети. "Рамблер" собрал галерею снимков модели.
Уже полгода девушка живет на острове вместе со своим бойфрендом. Они прилетели на Бали перед началом пандемии, и пока не планируют возвращаться в Россию.
В Instagram-аккаунте Снежаны 805 тысяч подписчиков. Поклонникам модели нравится смотреть на ее полуобнаженные снимки в бикини и наблюдать за расслабленным образом жизни на популярном в последнее время у путешественников острове. Девушка показывает красивые виллы, пляжи и романтические ужины у океана.
В своем аккаунте модель рассказала, что родилась в маленьком российском городе. Девять лет назад она переехала в Москву. Несмотря на идеальную фигуру, девушка поделилась, что не придерживается правильного питания и не любит тренировки.
Видео дня. Как по прическе определить бабника
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Богиня фитнеса», за которой следят миллионы
«Богиня фитнеса», за которой следят миллионы
Самая красивая девочка мира изменила имидж
Самая красивая девочка мира изменила имидж
Британка, которая превзошла Кардашьян
Британка, которая превзошла Кардашьян
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что стало с самыми красивыми близняшками мира
03:16
Что стало с самыми красивыми близняшками мира
Дети Звёзды
Романы, о которых звезды предпочли забыть
03:27
Романы, о которых звезды предпочли забыть
Звёзды Любовь
Что делать, чтобы холодильник служил десятилетиями
03:52
Что делать, чтобы холодильник служил десятилетиями
Дом и сад
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
02:49
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
Звёзды Красота
Как по прическе определить бабника
02:38
Как по прическе определить бабника
Психология
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
05:12
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
Еда Здоровье
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
03:04
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение