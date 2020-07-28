Россиянка, покорившая Бали 

27-летняя россиянка Снежана Дженс живет на Бали. Своими фотографиями на фоне тропических пейзажей и идеальным телом она покорила социальные сети. "Рамблер" собрал галерею снимков модели.

Уже полгода девушка живет на острове вместе со своим бойфрендом. Они прилетели на Бали перед началом пандемии, и пока не планируют возвращаться в Россию.

В Instagram-аккаунте Снежаны 805 тысяч подписчиков. Поклонникам модели нравится смотреть на ее полуобнаженные снимки в бикини и наблюдать за расслабленным образом жизни на популярном в последнее время у путешественников острове. Девушка показывает красивые виллы, пляжи и романтические ужины у океана.

В своем аккаунте модель рассказала, что родилась в маленьком российском городе. Девять лет назад она переехала в Москву. Несмотря на идеальную фигуру, девушка поделилась, что не придерживается правильного питания и не любит тренировки.