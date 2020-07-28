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Самая сексуальная атлетка мира выложила фото в обтягивающих шортах после забега 

Lenta.ru 4 часа назад
Самая сексуальная бегунья выложила фото в шортах
Фото: @alicasmd
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила снимок в обтягивающих шортах. Фотография появилась в Instagram-аккаунте спортсменки.
Шмидт показала фото после забега на дистанции в 400 метров и рассказала, что установила личный рекорд в этом сезоне. Атлетка добавила, что довольна показанными результатами, и теперь ждет начала национальных соревнований, которые должны начаться через две недели.
@alicasmd
9 июля бегунья показала фото после первого старта в сезоне. Тогда пользователи сети восхитились фигурой 21-летней спортсменки.
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
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