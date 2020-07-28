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Тело популярной певицы на фото в купальнике восхитило фанатов 

Lenta.ru 2 часа назад
Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась откровенной фотографией и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети кадре 25-летняя исполнительница запечатлена на веранде дома. Она позирует в бежевом купальнике с цветочным принтом, демонстрируя свою стройную фигуру. Публикация набрала почти 3,5 миллиона лайков.
@iamhalsey
Тело знаменитости восхитило подписчиков. «Она идеальна, это несправедливо», «Подруга, я хочу такое же тело», «Умираю от твоей красоты!», «Спасибо за то, что остаешься естественной и не используешь фотошоп», «Богиня!» — комментировали они.
Ранее в июле Холзи сфотографировалась полностью обнаженной и порадовала поклонников. На опубликованном кадре она позирует перед камерой топлес, демонстрируя свои татуировки. При этом части тела исполнительницы прикрыты руками и коленями.
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Красота , Видео
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