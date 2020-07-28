Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась откровенной фотографией и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 25-летняя исполнительница запечатлена на веранде дома. Она позирует в бежевом купальнике с цветочным принтом, демонстрируя свою стройную фигуру. Публикация набрала почти 3,5 миллиона лайков.

@iamhalsey

Тело знаменитости восхитило подписчиков. «Она идеальна, это несправедливо», «Подруга, я хочу такое же тело», «Умираю от твоей красоты!», «Спасибо за то, что остаешься естественной и не используешь фотошоп», «Богиня!» — комментировали они.

Ранее в июле Холзи сфотографировалась полностью обнаженной и порадовала поклонников. На опубликованном кадре она позирует перед камерой топлес, демонстрируя свои татуировки. При этом части тела исполнительницы прикрыты руками и коленями.