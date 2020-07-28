Как выглядит самая зататуированная врач в мире

Доктора Сару Джейн Грей называют самым зататуированным врачом в мире.

31-летняя Сара в 2015 году получила один из почетных титулов конкурса красоты «Мисс Австралия» — ее наградили специальным призом за привлечение внимания к проблеме рака яичников. В 2017 году она еще раз стала королевой красоты, получив корону лауреатки на конкурсе «Мисс Тату Австралии и Новой Зеландии». Однако главное призвание Сары Джейн — не моделинг и подиум, а врачебное дело. И как врач она была возмущена недавней публикацией в медицинском издании Journal of Vascular Surgery, где девушек-докторов критиковали за публичные фотографии в пляжных и легкомысленных нарядах.

Сара Джейн, которая любит и смелые наряды, и тату, и красить волосы в разные цвета, обратилась к 100 тыс. своих фолловеров, подчеркнув, что женщина-врач может носить что хочет.

Девушки, работающие хирургами, врачами, медсестрами, могут носить бикини, платья, форму. Это не меняет того, насколько мы хорошие специалисты. В свободное время мы можем носить что хотим — а на работе спасать ваши жизни,

— написала Сара, упрекнувшая медицинскую индустрию в сексизме.

WMJ.RU

Австралийка призвала единомышленниц делиться смелыми фото с хэштегом #medbikini, чтобы доказать свою правоту.

«На дворе 2020 год, сексизм отменен! У нас всех есть жизни вне больничных коридоров, мое тело — мое дело»,

— сердится девушка, которая сейчас беременна — она ждет первенца от своего мужа и коллеги по любви к татуировкам Бумера.