Загрязнение пор происходит не только из-за косметики, но и по причине проблем со здоровьем.

Что мы называем черными точками? Это секрет сальной железы в выводном протоке волосяного фолликула, который при контакте с кислородом окисляется и темнеет, образуя так называемую «черную точку». Можно ли избавиться от них навсегда или уменьшить поры, как это обещает реклама косметики? Нет! Однако можно уменьшить размер пор за счет очищения скопившегося в них жира, а также откорректировать питание. Хотите узнать несколько секретов, как сделать точки светлыми и незаметными?

Почему убрать черные точки навсегда невозможно

Ответ на этот вопрос становится очевидным: вы не можете избавиться от сальных желез, которые непрерывно вырабатывают сальный секрет. По этой причине ни одно средство не избавит вас от черных точек на всю жизнь, но может осветлить точки. Без сального жира лицо будет стремительно стареть, шелушиться — кто бы пожелал такого?

В норме черные точки на лице есть у любого человека, но их количество и распространенность напрямую зависят от типа кожи: жирная и комбинированная кожа подвержена образованию большего количества черных точек, чем сухая или нормального типа.

Следите за здоровьем

В некоторых случаях черные точки вызваны гиперактивностью сальных желез, которая возникает по следующим причинам:

Гормональные нарушения (гиперандрогения: повышенный уровень тестостерона; гиперпролактинемия: повышенный уровень пролактина и др.)

Проблемы с ЖКТ

Неправильное питание (трансжиры, содержащиеся в фастфуде и выпечке, повышают активность сальных желез)

Стресс (гормон стресса кортизол также заставляет сальные железы работать активнее и выделять более густой сальный секрет)

Гиперочищение кожи (жестких скрабы и спиртовые тоники травмируют и иссушают кожу, заставляя сальные железы рефлекторно усиливать выработку кожного сала)

Как осветлить черные точки

Стоит исключить проблемы со здоровьем и придерживаться правильного питания. Затем подобрать правильное ежедневное очищение: лучше всего работают средства с кислотами, глиняные маски, мягкие гоммажи, домашние пилинги. Прочитайте о способе умывания за 60 секунд — мы писали о том, как он уменьшит количество кожного жира. Также по минимуму стоит использовать средства с комедогенными маслами: масло кокоса, масло зародышей пшеницы.

Профессиональный уход

При наличии проблемы домашними процедурами не обойтись. Эффективный способ избавиться от закупоренных пор — чистка лица (механическая, УЗ, вакуумная — зависит от типа кожи). Важно помнить, что эффект от чистки необходимо поддерживать правильным домашним уходом и питанием.