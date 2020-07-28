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Самая красивая женщина в мире прошлась по улицам в «экстремальном» кроп-топе 

Lenta.ru 2 часа назад
Самая красивая женщина показала идеальную талию
Фото: Lenta.ru
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде. Снимок папарацци публикует издание Vogue.
На размещенных в сети кадрах манекенщица запечатлена в экстремальном, по мнению редакторов журнала, кроп-топе молочного цвета. При этом верхняя часть вещи оформлена воротником, а нижняя выполнена в форме чашек бюстгальтера. Также она надела широкие штаны цвета хаки с низкой посадкой в стиле 90-х и черные кроссовки.
Образ Хадид дополнили защитная маска, солнцезащитные очки и сумка бренда Chrome Hearts. Журналисты издания отметили, что модель сотрудничает с упомянутой маркой.
Ранее в июле Белла Хадид появилась на публике в тренде из 90-х. Ее сфотографировали в джинсах широкого кроя, спущенных на бедра. В качестве принта на штанины нанесен паттерн из обложек журнала Playboy 1970 года с фотографией модели Дебби Эллисон. Модель также была одета в белый топ и кеды Converse.
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Красота , Белла Хадид
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