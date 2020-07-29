«Бабкина сделала подтяжку!»: Соседов наконец вывел на чистую воду «казачку Надю» 

Музыкальный критик подтвердил слухи о том, что переболевшая коронавирусом певица сделала пластическую операцию. Уже третий месяц Надежду Бабкину , ведущую программы «Модный приговор», не обсуждает только ленивый. Некоторые считают, что звезда лежала в больнице не с ковидом, а делала на самом деле пластику. Якобы именно поэтому после болезни она появилась на публике посвежевшей и помолодевшей. Певицу даже подозревали в обмане: мол, заставила переживать за свое здоровье всю страну, а сама лишь разыграла спектакль.

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Ясность в вопрос о том, прибегала Надежда Георгиевна к помощи пластических хирургов или больница и идеальный внешний вид — простое стечение обстоятельств, внес музыкальный критик Сергей Соседов

— Она, конечно, сделала себе какие-то подтяжки, уколы красоты, — заявил в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru музыкальный критик. — Но накануне 70-летнего юбилея!

Напомним, что круглую дату певица отпраздновала 19 марта 2020 года. А информация о госпитализации Надежды Бабкиной в связи с пневмонией появилась в апреле. — Неужели вы думаете, что она в коронавирус этим (пластикой. — Прим. Sobesednik.ru) занималась? Ей нужно было быть в форме перед юбилеем, и Надежда Георгиевна заранее позаботилась об этом, — считает Сергей Соседов. — А потом — болезнь. Конечно, ее в больнице подлечили, она отдохнула. Но коррекция внешности уже была сделана до этого! Не может же лицо пропасть за два месяца!

Фото: Global Look Press