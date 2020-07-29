Эффективные способы коррекции возрастных изменений

Каждая женщина хотела бы сохранить свою красоту как можно дольше. Но возраст не щадит никого, и в первую очередь возникает проблема птоза или опущения тканей. О том, какие существуют современные методики борьбы с этим неприятным явлением, рассказала пластический хирург, кандидат медицинских наук Любовь Гауэр.

По словам эксперта, с возрастом у человека возникает такая проблема, как птоз всех отделов кожи. Где-то это становится более заметно, где то менее — все зависит как от генетической предпрасположенности, так и от ряда других факторов, в особенности образа жизни. Например, если женщина крупной комплекции, значит, у нее есть факторы, которые приводят к повышенной массе тела — малоподвижный образ жизни, гормональные расстройства. Лишний вес способствует более сильному растяжению кожного лоскута.

Гауэр отмечает, что если генетически заложено то, что кожа достаточно тонкая, не имеет хорошего тургора, вялая, то тем самым кожный лоскут будет растягиваться намного быстрее, чем у дам с более плотным кожным покровом.

Лицо

У тех женщин, которые поддерживают себя с помощью косметологических процедур, следят за собой, которые понимают, что у них тонкая кожа, подверженная влиянию гравитации и склонная к опущению, такие проблемы будут проявляться позже и будут менее выражены. За счет чего? Одна из причин — большой объем в лице жировых комочков. Пугаться этого не надо, как раз наоборот — все люди имеют в лице некоторую часть жировых комочков, которые могут сохранять его более красивым и натянутым. А при потере их объема, при невыраженном объеме жировой клетчатки может происходить птозирование.

Поэтому те, кто поддерживает лицо в форме с помощью уколов различных филеров, ботокса (с его помощью можно поддерживать лобную мышцу и верхнее веко, не давая гравитации тем самым воздействовать), создают себе некий запас молодости. Это же относится и к зоне скул — за счет их объема можно сохранять в форме среднюю треть лица. А значит, носогубные складки, и так называемые «марионетки» с брылями не будут выраженно проявляться.

Борьба с птозом

Блефаропластика. Если говорить о веках, то верхняя блефаропластика помогает справиться с возрастными изменениями, обвисанием кожи века. Нижняя блефаропластика — когда теряется тонус мышцы, есть избыток кожи под глазами.

Смас-подтяжка. Этот вид операции назначается, если есть проблемы в нижней и средней части лица, особенно тогда, когда женщина не делала биоревитализации или плазмолифтинга, не следила за собой. В таком случае возрастные изменения проявляются в форме брылей, которые устраняет смас-подтяжка кожно-апоневротического слоя.

Подтяжка тканей молочной железы. Этот вид рекомендован тем дамам, кто имеет большой объем молочной железы и выраженный гравитационный птоз. В этой ситуации мы делаем подяжку груди как с установкой имплантатов, так и без них. При гипермастии, например, когда у молодых девушек достаточно объемная ткань молочной железы при довольно худом телосложении, грудь будет особенно подвержена опущению. В этом случае рекомендовано проводить редукцию или уменьшение молочной железы.

Абдоминопластика. Возрастные изменения сильно видны в области живота. Он может начинать провисать, и это может произойти даже в доволно молодом возрасте, в зависимости от типа кожи, от количества родов. В итоге кожный лоскут растягивается и достаточно часто не сокращается и не приходит в первоначальное положение. Тогда делается абдоминопластика или иссечение кожно-жировой складки, в зависимости от стадии птоза.

Брахиопластика. Еще одна зона, которая может выдать с головой возраст женщины — плечи и руки. Довольно часто мы видим ситуацию, когда после 40 лет кожа в этой области начинает провисать, что выглядит неэстетично. Поэтому дамы стараются носить вещи с длинным рукавом. В этом случае можно говорить о брахиопластике — когда избыток тканей в области плечевого пояса удаляется.

Врач заключила, что современная пластическая хирургия имеет решения практически любой проблемной ситуации. Главное — найти квалицифированного специалиста, который подберет подходящие именно вам варианты.