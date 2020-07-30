Зачем нужна сыворотка для лица

Рассказываем, почему сыворотки должны появиться в вашей косметичке.

Средство для снятия макияжа, пенка для умывания, тоник, крем — в ежедневном вечернем ритуале очищения и ухода задействовано немало «лиц». Иногда к этому списку добавляются скрабы и питательные маски. Казалось бы, на дополнительные косметические продукты нет ни сил, ни желания, да и не нужны они. Попытаемся разобраться, так ли это и для чего все-таки придумали сыворотки.

Что такое сыворотка для лица

Серум, или сыворотка — это легкое увлажняющее средство, которое, в зависимости от содержащихся в нем ингредиентов, может быть в форме геля или жидкости. Полезные вещества в сыворотке содержатся в концентрированном виде. Обычно серум наносят после тоника и перед кремом, но летом, когда кожа не страдает излишней сухостью, сыворотка способна заменить собой легкий крем.

Чем отличается от крема

Легче и быстрее — вот девиз серума. Он более жидкий по консистенции и быстрее впитывается. Сыворотки состоят из микромолекул, поэтому кожа почти полностью их впитывает. Более плотные и тяжелые ингредиенты в составе питательных кремов создают удерживающий влагу барьер на поверхности кожи, тогда как у сыворотки более простое назначение. Большинство серумов имеют формулу на водной основе: в них не содержатся минеральные или растительные масла, вазелин. Большая часть жидкости при нанесении испаряется, в коже остается только высокая концентрация полезных веществ. Бесспорное достоинство сывороток заключается и в том, что они дают возможность вручную «настроить» процедуру ухода, используя именно те ингредиенты, которые больше всего нужны вам и вашей коже.

Как подобрать подходящий серум

Универсальную сыворотку сложно найти, так как этот продукт нацелен на решение конкретных задач. Если лицо страдает от сухости и обезвоживания, следует обратить внимание на серум, содержащий гиалуроновую кислоту и пептиды (белковые молекулы, которые способствуют регенерации клеток и усиливают действие гиалуроновой кислоты). Если нужна антивозрастная сыворотка, убедитесь, что в составе прописаны ретинол и гликолевая кислота. А сыворотка с витамином С поможет осветлить кожу и придать ей сияние.

Единственным недостатком сывороток может стать их относительно высокая стоимость. Поскольку активные вещества дороже, чем обычные загустители и вода, неудивительно, что серум часто становится самым дорогим продуктом во многих косметических линейках по уходу за кожей. Однако спешим добавить, что сыворотки отличаются экономичным расходом и при правильном применении одна бутылочка прослужит несколько месяцев.