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Медработницы обнажились в знак протеста 

BigPicture.ru 50 минут назад
Когда стало известно, что научный медицинский журнал Journal of Vascular Surgery («Журнал сосудистой хирургии») собрался опубликовать в августовском номере статью о моральном облике хирургов, возмущению медработников не было предела. В сети тут же начался флешмоб #Medbikini, который дает понять, что врачи и медсестры тоже люди и желание быть сексуальной никак не связано с распутством и, тем более, с профессионализмом.
Статья в уважаемом медицинском издании называется «Распространенность непрофессионального контента в социальных сетях среди молодых сосудистых хирургов». Основная ее идея — это проведение параллели между откровенными фотографиями в бикини с отдыха и профессиональным уровнем медработников.
Большинство читателей журнала были искренне удивлены ненаучными выводами, которые делают авторы, а некоторые и серьезно оскорблены. В знак протеста против таких «исследований» и возник в соцсетях флешмоб под хештегом #Medbikini, в котором медики позируют в самых откровенных своих пляжных нарядах.
Акция врачей и медсестер быстро стала международной и внимание к статье, вызванное флешмобом, заставило медицинский журнал отказаться от публикации, удалить анонсы и принести свои извинения.
Чтобы показать, что красота и сексуальность не мешают профессионализму, девушки опубликовали коллажи, в которых на одной части снимка они были в бикини у бассейна или на пляже, а на другой — в медицинском костюме или халате на рабочем месте.
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