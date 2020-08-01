Почему девушки стали брить ноги 

Мало кто знает, что именно Вторая мировая война сыграла непосредственную роль в том, что девушки стали брить ноги. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Одной из первых, кто стал вводить моду на бритые ноги, стала Коко Шанель. Поскольку она презентовала всему миру легендарное маленькое черное платье и короткие юбки, европейские дамы сочли неуместным демонстрировать небритые голени, поэтому от растительности было решено избавиться. В то же время компания «Шик» выпустила первую бритву для женщин.
Теперь вернемся ко Второй мировой войне. В то время женщинам считалось неприличным выходить из дома с обнаженными ногами даже в жару. Прекрасному полу нужно было носить хотя бы нейлоновые чулки. Однако проблема состояла в том, что для производства парашютов отлично подходил нейлон, в результате чего женщины стали массово сдавать свои чулки для военных нужд.
Поэтому девушкам пришлось что-то придумывать, чтобы не выходить из дома без столь важного предмета одежды. Они стали наносить особый тонирующий крем, который создавал видимость чулок, а косметическая компания Max Factor выпустила в продажу карандаш, которым можно было нарисовать ровную линию для имитации шва.
Однако волоски сразу выдавали обман, к тому же наносить регулярно крем было проблематично. В результате его девушки были вынуждены избавляться от растительности — сбривать. И эта традиция окончательно укоренилась, когда в моду вошли бикини.