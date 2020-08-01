Почему девушки стали брить ноги 

Мало кто знает, что именно Вторая мировая война сыграла непосредственную роль в том, что девушки стали брить ноги. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Одной из первых, кто стал вводить моду на бритые ноги, стала Коко Шанель . Поскольку она презентовала всему миру легендарное маленькое черное платье и короткие юбки, европейские дамы сочли неуместным демонстрировать небритые голени, поэтому от растительности было решено избавиться. В то же время компания «Шик» выпустила первую бритву для женщин.

Теперь вернемся ко Второй мировой войне. В то время женщинам считалось неприличным выходить из дома с обнаженными ногами даже в жару. Прекрасному полу нужно было носить хотя бы нейлоновые чулки. Однако проблема состояла в том, что для производства парашютов отлично подходил нейлон, в результате чего женщины стали массово сдавать свои чулки для военных нужд.

Поэтому девушкам пришлось что-то придумывать, чтобы не выходить из дома без столь важного предмета одежды. Они стали наносить особый тонирующий крем, который создавал видимость чулок, а косметическая компания Max Factor выпустила в продажу карандаш, которым можно было нарисовать ровную линию для имитации шва.

Однако волоски сразу выдавали обман, к тому же наносить регулярно крем было проблематично. В результате его девушки были вынуждены избавляться от растительности — сбривать. И эта традиция окончательно укоренилась, когда в моду вошли бикини.