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Неудачная пластика ягодиц подорвала психическое здоровье инстазвезды 

WMJ.ru 5 часов назад
Пластика ягодиц подорвала психику инстазвезды
Фото: @omoh___tee
28-летняя нигерийская инстазвезда и предпринимательница Омотола Тайво пострадала от неудачной пластики.
По словам Омотолы, липосакция и бразильская подтяжка ягодиц оставили глубокие шрамы на ее теле и значительно подорвали психическое здоровье, вынудив потратить много денег на восстановление.
Как пишет «Би-би-си», через шесть месяцев после операции раны все еще не зажили, а сама инстакрасотка испытывает страшные боли. Она уверена — врач в одной из нигерийских клиник, куда она обратилась, выполнила процедуру непрофессионально. Теперь она хочет отсудить у клиники $25 тыс. — а клиника, в свою очередь, грозит Омотоле Тайво иском в четверть этой суммы за клевету.
Доктор Ану Адепожу, чья работа так не понравилась Омотоле, указывает на то, что провела уже тысячу операций, на которые пока никто не жаловался.
А вот так Омотола выглядела до операции:
@omoh___tee
Показывать шрамы и фотографии, наглядно демонстрирующие ошибки врачей, Омотола не хочет, но, вероятно, гротескно увеличенные ягодицы с неровным контуром — это не тот эффект, которого она хотела достигнуть.
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