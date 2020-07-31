Пластика ягодиц подорвала психику инстазвезды

28-летняя нигерийская инстазвезда и предпринимательница Омотола Тайво пострадала от неудачной пластики.

По словам Омотолы, липосакция и бразильская подтяжка ягодиц оставили глубокие шрамы на ее теле и значительно подорвали психическое здоровье, вынудив потратить много денег на восстановление.

Как пишет «Би-би-си», через шесть месяцев после операции раны все еще не зажили, а сама инстакрасотка испытывает страшные боли. Она уверена — врач в одной из нигерийских клиник, куда она обратилась, выполнила процедуру непрофессионально. Теперь она хочет отсудить у клиники $25 тыс. — а клиника, в свою очередь, грозит Омотоле Тайво иском в четверть этой суммы за клевету.

Доктор Ану Адепожу, чья работа так не понравилась Омотоле, указывает на то, что провела уже тысячу операций, на которые пока никто не жаловался.

А вот так Омотола выглядела до операции:

@omoh___tee

Показывать шрамы и фотографии, наглядно демонстрирующие ошибки врачей, Омотола не хочет, но, вероятно, гротескно увеличенные ягодицы с неровным контуром — это не тот эффект, которого она хотела достигнуть.