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Аномально тонкая талия девушки озадачила пользователей сети 

Lenta.ru 5 часов назад
Аномально тонкая талия девушки озадачила Сеть
Фото: Фото: из личного архива
Аномально тонкая талия жительницы Мьянмы озадачила пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.
23-летняя Су Наинг (Su Naing) регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует талию с обхватом 34,7 сантиметра. По словам студентки, некоторые подписчики часто обвиняют ее в том, что она уменьшает свои формы с помощью фотошопа. В то же время другие предполагают, что девушка удалила ребра для достижения такой фигуры.
@sumohnaing
Сама Наинг настаивает на том, что ее тонкая талия — результат генетики. Кроме того, героиня материала добавляет, что не злоупотребляет вредной пищей.

«Я здоровая девушка, и не считаю, что у меня есть проблемы с внешностью. Людям нравится моя фигура!» — высказалась она.

В июле чересчур тонкая талия модели Playboy удивила пользователей сети. Ясмин Сантос (Iasmin Santos) попозировала в черном боди бренда Wolford. Выяснилось, что она вдохновилась внешним видом телезведы Ким Кардашьян-Уэст и начала носить моделирующие фигуру корсеты, чтобы сделать свою талию более тонкой.
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