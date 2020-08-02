Российская модель Илона Селина удостоилась титула "Лучшая фигура России" в 2008 году. После долгого пути в моделинге девушка решила сменить сферу деятельности. "Рамблер" рассказывает, чем она занимается сейчас.

Селина попала в модельное агентство в 14 лет, но не задержалась в этой сфере, так как девушку хотели отправить на работу в Европу, а она отказалась. В 2008 году она вновь появилась в светской хронике после того, как стала финалисткой конкурса "Краса России" и завоевала титул "Лучшая фигура". Спустя год девушка стала "Вице-мисс Москва" и продолжила работать моделью, а также снималась в телешоу и кино.

Теперь Селина сменила свое хобби. На ее странице в Instagram можно увидеть много мотоциклов. Стало известно, что модель решила заняться спортом и теперь участвует в чемпионатах.