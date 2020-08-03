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«Российский тип старения»: что это значит и как с ним бороться 

Я Покупаю 1 час назад
«Российский тип старения»: как с ним бороться
Фото: Я Покупаю
Ученые выделяют четыре типа старения кожи: мускульный, мелкоморщинистый, деформационый и усталый. Но есть еще и подвиды, которые проявляются из-за географических, климатических и даже языковых особенностей некоторых народов.
Вот они-то и повлияли на возникновение российского типа.

Как это проявляется

Большую часть года на территории России холодно, поэтому мудрая природа наградила нас развитой подкожно-жировой клетчаткой. Тяжелая северная кожа обвисать быстрее тонкой южной, тем более что и гравитация в наших широтах сильнее, чем в центре Земли. Она тянет кожу вниз, и со временем та поддается — появляются носогубные складки, птоз нижней части лица и брыли.
Усугубляет ситуацию и физиология! Из-за особенностей языка и мимики наша нижняя челюсть (она же опора всего лица) недостаточно крепкая и даже чуть задвинутая назад — из-за этого овалу лица становится еще проще оплыть. Вот такая несправедливость.

Что с этим делать?

Как мы видим, наша сверхзадача — сохранить контур лица. Отличным способом продлить молодость станет фейсфитнес, который справляется как раз с проблемами этого типа старения. В ежедневную рутину стоит добавить увлажняющие маски, например, альгинатные или тканевые. А также средства со скваланом, ниацинамидом и гиалуроновой кислотой.
Среди салонных процедур, специалисты рекомендуют термолифтинг и ультразвуковую подтяжку. В сложных случаях можно обратиться к контурной пластике.
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