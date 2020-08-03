Россиян научили жаловаться в салонах красоты

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» научил россиян озвучивать жалобу в салоне красоты после некачественно оказанной услуги. Комментарий организации поступил в редакцию «Ленты.ру».

Перед началом работы мастер обязан информировать клиента, какие услуги (включая все скрытые и дополнительные) будут оказаны и сколько они будут стоить. «Иногда мастера идут на хитрость и не сообщают полную стоимость всех услуг до того, как клиент сядет в кресло. Например, помимо стрижки вам моют волосы и делают укладку, а это тоже стоит денег. В итоге сумма получается не такой, как вы рассчитывали», — поясняется в сообщении.

В таком случае, по словам специалистов, посетитель имеет право не платить за услуги, о которых его не предупреждали. Если же мастер понимает, что потребуются дополнительные манипуляции уже в процессе работы, он должен сразу сказать об этом клиенту и получить его согласие.

Если последнего не устроили стрижка или окрашивание волос, он может требовать возмещения ущерба. В частности, он может отказаться от оплаты, если ему испортили волосы некачественным окрашиванием, завивкой, выпрямлением, или укладкой.

В случае, если заведение отказывается возвращать деньги, клиенту необходимо потребовать книгу жалоб и предложений и написать там отзыв о работе мастера. В тексте рекомендуется оставить свой почтовый или электронный адрес: тогда салон будет обязан ответить в письменном виде.

Также нужно написать жалобу на имя директора салона, в которой необходимо подробно описать проблему. При этом важно четко сформулировать свои претензии и ожидания (возврат денег, повторное оказание услуг, принесение извинений, и так далее). Если ответ не поступил в течение 10 дней, следует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или суд.

В июне в парикмахерских задумали отказаться от сушки волос ради борьбы с пандемией коронавируса. По словам экс-главы популярного британского салона красоты Vidal Sassoon Тима Хартли (Tim Hartley), вирус способен «жить» в помещениях в течение продолжительного времени, а теплые потоки воздуха, производимые феном во время укладки, ускоряют распространение бактерий.