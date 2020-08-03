Японский журнал Menjoy опубликовал рейтинг самых красивых россиянок по мнению жителей Страны восходящего солнца. В список попали две супермодели и три спортсменки.
Учитывая популярность женского одиночного фигурного катания в Японии, неудивительно, что в топ красавиц попали Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года, обладательница золотой медали чемпионата мира в 2019 году и чемпионата Европы в 2018, а также Анна Щербакова, серебряная призерка чемпионата Европы в 2020 году.
Компанию фигуристкам составила прославленная теннисистка Мария Шарапова, победительница турниров Большого шлема в 2004 (Уимблдон), 2006 (Открытый чемпионат США), 2008 (Австралия), 2012 и 2014 годах (Франция).
Кроме того, в рейтинг вошли две знаменитые российские супермодели — Наталья Водянова и Ирина Шейк. Фотографии российских красоток — в галерее «Рамблера».