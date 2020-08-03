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Японский журнал Menjoy опубликовал рейтинг самых красивых россиянок по мнению жителей Страны восходящего солнца. В список попали две супермодели и три спортсменки.

Учитывая популярность женского одиночного фигурного катания в Японии, неудивительно, что в топ красавиц попали Алина Загитова , олимпийская чемпионка 2018 года, обладательница золотой медали чемпионата мира в 2019 году и чемпионата Европы в 2018, а также Анна Щербакова , серебряная призерка чемпионата Европы в 2020 году.