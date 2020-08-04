Наверняка вы тоже замечали, что одни люди без труда очаровывают всех вокруг и получают желаемое в то время, как другим приходится изрядно потрудиться, чтобы найти единомышленников и добиться успеха. Мистика? Вовсе нет! Итог зависит от того, насколько ваш образ вызывает доверие и желание сделать что-то для вас.

Вместе с нашим экспертом разбираемся, как научиться выглядеть стильно, элегантно и произвести правильное впечатление на окружающих.

Встречают по одежке и с этим вряд ли кто-то будет спорить. Причем, если раньше можно было обратить на себя внимание определенного круга людей с помощью «тяжелого люкса», то сегодня выглядеть на миллион, можно даже не тратя на свой образ баснословные суммы. Ведь чтобы произвести впечатление, помимо правильно подобранных вещей нужно обладать еще определенной харизмой и манерами.

Вместе с нашим экспертом, писателем, блогером, автором популярных онлайн-курсов Светланой Фатеевой, выясняем, какие признаки выдают совершенную женщину и безвкусного мужчину, а заодно поймем, как это можно исправить.

Я уверена, выглядеть аккуратно и чистоплотно — обязанность каждой женщины!

Ухоженность и красота — не одно и то же. Красота — понятие относительное. Ухоженность и привлекательность — результат работы над собой. Раньше я много экспериментировала со своим внешним видом. Но время экспериментов прошло. Со мной остался стиль уверенной в себе женщины. Я бы очень хотела донести вам те принципы, которыми руководствуюсь сама.

Светлана Фатеева

Писатель, бизнесмен, блогер в социальной сети Instagram, автор популярных онлайн-курсов

Мы категорически против подделок, реплик знаменитых брендов. Может, кого-то из окружающих и удастся обмануть, но сама женщина будет знать правду. Существует стиль «вне времени». Не обязательно «бежать» за сезонными трендами, беспроигрышный выбор — классика. Этот вариант позволяет всегда выглядеть дорого. Очень важная деталь — вещи должны быть четко по размеру. Здорово, если вы смогли надеть «добеременные» джинсы. Плохо, если при этом из них свисают бока и животик. Правильная длина, хорошая посадка по фигуре часто намного важнее стоимости вещей. Блестки, стразы, люрекс, сетка, рюшечки, многочисленные бантики, обилие кружева, прозрачные гипюровые боди — все эти детали со стопроцентной вероятностью сделают образ дешевле и вульгарнее. Мы не рекомендуем даже в погоне за модой поддаваться брендомании. Когда крупными буквами подписана каждая вещь, это точно не намекает на чувство стиля и собственного достоинства. С любым принтом нужно быть осторожнее, будь то клетка, леопард или тропические цветы. Если есть сомнения, как носить и сочетать, помним золотое правило: одна вещь с активным принтом, все остальное сдержанно. Еще одно проверенное временем правило. Открываем либо ноги, либо зону декольте, либо плечи. Открывать все сразу — верх вульгарности. Отсутствие нижнего белья под одеждой — заметно. Это может быть допустимо для непервого свидания, например. Но в повседневной жизни может изрядно подпортить вам имидж. Бижутерия чаще всего удачно смотрится в современных образах. В красивой бижутерии есть свой шарм и грация. Дешево смотрится лишь то, что носишь без чувства уверенности в себе. Руки должны быть ухожены и с красивым свежим маникюром. Выбирайте однотонный маникюр какого-то классического благородного цвета, нюд, френч… Не украшайте себя как елку Кремлевскую. Помните, у вас три основные зоны: уши, шея и руки. В одной зоне — одно украшение. Все три одновременно не украшаем. Часы тоже считаются! Бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры днем не носим. Это моветон. Подвески со знаками зодиака не носим ни днем, ни ночью. Телесные колготки не должны быть видны за версту. Их задача — сглаживать недостатки кожи, создавать эффект идеальных ног, а не блестящих пакетов. Совершенную женщину выдают солнцезащитные очки на красивой цепочке. А вот солнцезащитные очки на голове намекают на отсутствие знаний этикета. Домашняя одежда — это одежда, купленная специально для дома! Костюмы, платья, приятные телу футболки и шортики с элементами сексуальности. Если халат — то что-то струящееся, пикантно приоткрывающее то ножку, то не ножку. Так, чтобы глаз горел! Спорт-шик для дома — тоже хороший вариант. Только надев спорт, не забудьте про шик. Тапочки тоже решают. Выбирайте удобные и красивые. Все дело в деталях. Давайте о них и поговорим.

Что же еще выдает совершенную женщину и где кошелек не нужен: изящная, красивая походка;

прямая осанка;

милая улыбка уголками губ;

прямой и доброжелательный взгляд;

плавные жесты;

неторопливая речь;

приятный нежный голос.

Совершенная женщина — это та, которая хочет быть лучшей версией себя. И не просто хочет, а еще и что-то для этого делает!

С собой разобрались! А если ваш избранник фанат трикошек с пузырями, свитеров, заправленных в штаны, штанов заправленных в носки и носков, упакованных в сандалии? Как с этим бороться и при этом не обидеть человека?

Как тактично намекнуть партнеру, что он безвкусно одевается? Подарите ему красивую вещь. А лучше комплект: джемпер, рубашку, желательно сразу с брюками, туфлями и носовым платком. Будет выделываться, намекните, что дарёному коню в зубы не смотрЮт. Поговорите по душам: «Милый я тебя люблюнимагу, но в ресторан пойду одна. Там люди все из высшего общества, неправильно поймут». Будьте мудрой, бейте по амбициям, а не по самооценке и мужскому достоинству. Пощекочите совсем немного его мужское эго. Почти все мужчины хотят профессионального успеха, материального достатка и внешность альфа-самца. Вот и намекните, что в «сланцах — лягушках» на носки он высоко не поднимется по карьерной лестнице. В таком виде разве что до круглосуточного пивного магазина курсировать. Хвалите! Любую попытку измениться, переодеться — поощряйте. Предложите помощь, купите что-то на свой вкус. Ему не нравится? Вспоминаем пункт про коня.

И самое главное. Посмотрите на себя. Обычно рядом с красивой, ухоженной, совершенной женщиной и мужчина хочет соответствовать, быть и внутренне, и внешне джентельменом, а не оборванцем. Поэтому, если вам хочется перемен, начинать все равно придется с себя.