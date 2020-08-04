Наверняка вы тоже замечали, что одни люди без труда очаровывают всех вокруг и получают желаемое в то время, как другим приходится изрядно потрудиться, чтобы найти единомышленников и добиться успеха. Мистика? Вовсе нет! Итог зависит от того, насколько ваш образ вызывает доверие и желание сделать что-то для вас.
Вместе с нашим экспертом разбираемся, как научиться выглядеть стильно, элегантно и произвести правильное впечатление на окружающих.
Встречают по одежке и с этим вряд ли кто-то будет спорить. Причем, если раньше можно было обратить на себя внимание определенного круга людей с помощью «тяжелого люкса», то сегодня выглядеть на миллион, можно даже не тратя на свой образ баснословные суммы. Ведь чтобы произвести впечатление, помимо правильно подобранных вещей нужно обладать еще определенной харизмой и манерами.
Вместе с нашим экспертом, писателем, блогером, автором популярных онлайн-курсов Светланой Фатеевой, выясняем, какие признаки выдают совершенную женщину и безвкусного мужчину, а заодно поймем, как это можно исправить.
Я уверена, выглядеть аккуратно и чистоплотно — обязанность каждой женщины!
Ухоженность и красота — не одно и то же. Красота — понятие относительное. Ухоженность и привлекательность — результат работы над собой. Раньше я много экспериментировала со своим внешним видом. Но время экспериментов прошло. Со мной остался стиль уверенной в себе женщины. Я бы очень хотела донести вам те принципы, которыми руководствуюсь сама.
Светлана Фатеева
Писатель, бизнесмен, блогер в социальной сети Instagram, автор популярных онлайн-курсов
Все дело в деталях. Давайте о них и поговорим.
- Мы категорически против подделок, реплик знаменитых брендов. Может, кого-то из окружающих и удастся обмануть, но сама женщина будет знать правду.
- Существует стиль «вне времени». Не обязательно «бежать» за сезонными трендами, беспроигрышный выбор — классика. Этот вариант позволяет всегда выглядеть дорого.
- Очень важная деталь — вещи должны быть четко по размеру. Здорово, если вы смогли надеть «добеременные» джинсы. Плохо, если при этом из них свисают бока и животик. Правильная длина, хорошая посадка по фигуре часто намного важнее стоимости вещей.
- Блестки, стразы, люрекс, сетка, рюшечки, многочисленные бантики, обилие кружева, прозрачные гипюровые боди — все эти детали со стопроцентной вероятностью сделают образ дешевле и вульгарнее.
- Мы не рекомендуем даже в погоне за модой поддаваться брендомании. Когда крупными буквами подписана каждая вещь, это точно не намекает на чувство стиля и собственного достоинства.
- С любым принтом нужно быть осторожнее, будь то клетка, леопард или тропические цветы. Если есть сомнения, как носить и сочетать, помним золотое правило: одна вещь с активным принтом, все остальное сдержанно.
- Еще одно проверенное временем правило. Открываем либо ноги, либо зону декольте, либо плечи. Открывать все сразу — верх вульгарности.
- Отсутствие нижнего белья под одеждой — заметно. Это может быть допустимо для непервого свидания, например. Но в повседневной жизни может изрядно подпортить вам имидж.
- Бижутерия чаще всего удачно смотрится в современных образах. В красивой бижутерии есть свой шарм и грация. Дешево смотрится лишь то, что носишь без чувства уверенности в себе.
- Руки должны быть ухожены и с красивым свежим маникюром. Выбирайте однотонный маникюр какого-то классического благородного цвета, нюд, френч…
- Не украшайте себя как елку Кремлевскую. Помните, у вас три основные зоны: уши, шея и руки. В одной зоне — одно украшение. Все три одновременно не украшаем. Часы тоже считаются!
- Бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры днем не носим. Это моветон.
- Подвески со знаками зодиака не носим ни днем, ни ночью.
- Телесные колготки не должны быть видны за версту. Их задача — сглаживать недостатки кожи, создавать эффект идеальных ног, а не блестящих пакетов.
- Совершенную женщину выдают солнцезащитные очки на красивой цепочке.
- А вот солнцезащитные очки на голове намекают на отсутствие знаний этикета.
- Домашняя одежда — это одежда, купленная специально для дома! Костюмы, платья, приятные телу футболки и шортики с элементами сексуальности. Если халат — то что-то струящееся, пикантно приоткрывающее то ножку, то не ножку. Так, чтобы глаз горел!
- Спорт-шик для дома — тоже хороший вариант. Только надев спорт, не забудьте про шик. Тапочки тоже решают. Выбирайте удобные и красивые.
Что же еще выдает совершенную женщину и где кошелек не нужен:
- изящная, красивая походка;
- прямая осанка;
- милая улыбка уголками губ;
- прямой и доброжелательный взгляд;
- плавные жесты;
- неторопливая речь;
- приятный нежный голос.
Совершенная женщина — это та, которая хочет быть лучшей версией себя. И не просто хочет, а еще и что-то для этого делает!
С собой разобрались! А если ваш избранник фанат трикошек с пузырями, свитеров, заправленных в штаны, штанов заправленных в носки и носков, упакованных в сандалии? Как с этим бороться и при этом не обидеть человека?
Как тактично намекнуть партнеру, что он безвкусно одевается?
- Подарите ему красивую вещь. А лучше комплект: джемпер, рубашку, желательно сразу с брюками, туфлями и носовым платком. Будет выделываться, намекните, что дарёному коню в зубы не смотрЮт.
- Поговорите по душам: «Милый я тебя люблюнимагу, но в ресторан пойду одна. Там люди все из высшего общества, неправильно поймут». Будьте мудрой, бейте по амбициям, а не по самооценке и мужскому достоинству.
- Пощекочите совсем немного его мужское эго. Почти все мужчины хотят профессионального успеха, материального достатка и внешность альфа-самца. Вот и намекните, что в «сланцах — лягушках» на носки он высоко не поднимется по карьерной лестнице. В таком виде разве что до круглосуточного пивного магазина курсировать.
- Хвалите! Любую попытку измениться, переодеться — поощряйте.
- Предложите помощь, купите что-то на свой вкус. Ему не нравится? Вспоминаем пункт про коня.
И самое главное. Посмотрите на себя. Обычно рядом с красивой, ухоженной, совершенной женщиной и мужчина хочет соответствовать, быть и внутренне, и внешне джентельменом, а не оборванцем. Поэтому, если вам хочется перемен, начинать все равно придется с себя.