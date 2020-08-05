Модель Джоди Джо раскритиковали за ее неестественную фигуру. Девушка появилась рекламе одежды бренда Fashionnova. "Рамблер" рассказывает, что не устроило комментаторов.

Во всем мире люди борются за то, чтобы вместо худых моделей в каталогах с одеждой показывали более естественные тела. Несмотря на то, что рынок plus-size растет, туда берут моделей с формами, но все еще с идеальными фигурами.

Так, пользователям показалась неестественной фигура Джоди. Ранее девушка уже появлялась в каталоге этого бренда, но она показывала более закрытые вещи. Теперь возмущению комментаторов подверглась не только она сама, но и одежда, в которой ее сняли. Ее фигуру назвали неестественной из-за слишком тонкой талии и широких бедер. При этом, Джоди не дает комментариев о том, делала ли она какие-либо операции.