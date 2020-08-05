Гламурные красотки получают огромные деньги и роскошные подарки, позируя на фоне шикарных автомобилей. Они путешествуют по миру и с удовольствием рекламируют известные автобренды в соцсетях за хорошую плату. Миллионы подписчиков осыпают суперкар-моделей лайками и восхищенными комментариями, а публикации с роскошными машинами в экзотических местах приносят тысячи долларов за считанные минуты. Узнайте, за что известные марки автомобилей готовы платить инстаграм-красоткам баснословные суммы, из нашего материала.

Гламурная жизнь моделей, позирующих на фоне шикарных автомобилей, восхищает и вызывает зависть у миллионов пользователей соцсетей. Красотки зарабатывают кругленькие суммы, фотографируясь в роскошных тачках. Почему известные марки автомобилей готовы платить им десятки тысяч долларов за публикации в Инстаграме? Самые успешные суперкар-модели рассказали о своей блестящей карьере.

Supercar Blondie — Алекс Хирши

Подписчики в Инстаграме: 6,4 миллиона

34-летняя Алекс Хирши из Аввстралии стала самой богатой суперкар-моделью, зарабатывая 2 миллиона долларов (около 148 миллионов рублей) в год. На пути к успеху девушке пришлось столкнуться с сексистскими комментариями и несколько лет работать без отпуска.

Блондинка с 2008 года живет в Дубае. Перед тем, как стать звездой соцсетей, она работала на радио.

Австралийка говорит, что родители долгое время не могли понять, чем она занимается. После того как знакомые начали рассказывать отцу и матери о ее популярности, они стали ею гордиться.

Алекс создала аккаунт в Инстаграме несколько лет назад. Она делилась фотографиями и видеороликами собственной коллекции роскошных автомобилей. У девушки всегда была страсть к шикарным машинам. Со временем на ее страницу начали подписываться все больше и больше пользователей, а вскоре на красотку обратили внимание известные марки и производители.

Сейчас блондинке платят за рекламу автомобилей. Она публикует собственные обзоры, яркие фотографии в разных уголках мира и снимки с соревнований на своей странице в Инстаграме.

Несмотря на головокружительный успех, Алекс не раз сталкивалась с насмешками со стороны мужчин, которые заявляли, что она ничего не понимает в машинах. Шуточки по поводу женщины за рулем всегда популярны среди сексистов. Австралийка считает, что чем больше девушек будут ездить на автомобилях, тем нормальнее к этому будут относиться в обществе.

У суперкар-модели самые высокие заработки среди ее коллег. Она колесит по миру, общается со знаменитостями и посещает самые эксклюзивные и элитные мероприятия, связанные с автомобилями. В прошлом году красотка 9 месяцев путешествовала по разным странам. У нее осталась масса ярких впечатлений и воспоминаний.

Алекс даже записала видео с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем, ведущими популярного телешоу Top Gear, и разместила его на своем канале в YouTube.

Красотка говорит, что быть суперкар-моделью не так уж и просто. Первые несколько лет она ежедневно снимала видео и участвовала в фотосессиях, колеся по миру. У нее не было ни дня отпуска. Это очень утомляет, но оплачивается сполна.

В ближайшие два года австралийка планирует создать собственный автомобиль. Идея дизайна уже есть. Алекс хочет соединить в своей тачке лучшие качества автомобилей, которые она изучила за свою карьеру. Блондинка планирует внести в конструкцию машины больше женственности и сделать ее удобной для девушек.

Красотка говорит, что познакомилась со многими женщинами, увлеченными автомобилями, как и она. Несмотря на преобладающее количество мужчин на автомобильных выставках и мероприятиях, на них все чаще приходят девушки.

Бекки Эванс

Подписчики в Инстаграме: 108 000

Бекки, как и Алекс, одержима страстью к автомобилям. Она построила головокружительную карьеру, начав с автогонок и став суперкар-моделью.

26-летняя красотка уже два десятка лет вращается в автоиндустрии. Она ведет цикл передач «Женское руководство» (Girls Guide To), где рассказывает о преимуществах и недостатках разных автомобилей. Брюнетка говорит, что 90% ее аудитории — мужчины. Успех в соцсетях привел Бекки к сотрудничеству с маркой Redbull и участию в телешоу.

После того как Бекки ушла из гонок, она хотела продолжать работать в автоиндустрии, поэтому публиковала снимки с машинами. Когда суперкар-модель впервые начала размещать свои видеоролики и фотографии в интернете, многие пользователи были удивлены, увидев хрупкую девушку на автомобильной волне.

Брюнетка сама собрала BMW E-21. Автолюбители были в восторге от ее работы. Бекки утверждает, что никогда не сталкивалась с сексизмом.

Патрис Бэнкс

Подписчики в Инстаграме: 18 900

Патрис работает в автомастерской Girls Auto Clinic и советует женщинам учиться самостоятельно устранять неисправности в автомобилях.

Идея создать автосервис для девушек пришла к ней, когда она безуспешно пыталась найти подобную мастерскую в интернете.

Ее девиз: «Если вы не нашли женщину-механика, — станьте ею!»

Автомастерская Патрис находится в Филадельфии. В ней работают только женщины. В автосервисе есть дополнительные услуги для девушек — маникюр и педикюр, пока они ждут ремонта своего автомобиля.

Подписчики в Инстаграме: 361 000

19-летняя немка участвует в гонках и очень известна в кругах автоиндустрии. Она принимала участие в чемпионате FIA Formula 3, региональных чемпионатах Европы Formula и Formula 4 в Германии и Италии, а также в чемпионате Ginetta Junior.

В 2018 году София сломала позвоночник, потеряв управление автомобилем на крутом вираже на гонках Гран-при Макао на скорости 274 км/ч. К счастью, красотка восстановилась и продолжает участие в соревнованиях.

Крутая гонщица публикует на своей странице в Инстаграме не только фотографии с автомобилями, но и горячие снимки в бикини.

Соня Рейд

Подписчики в Инстаграме: 416 000

Соня более известна как геймер, но она завоевывает популярность суперкар-модели. 29-летняя канадка живет в Лос-Анджелесе и сотрудничает с автопроизводителем Karma Automotive.

Красотка часто публикует фотографии с шикарными автомобилями, мотоциклами и хвастается собственной коллекцией машин.

Соню регулярно приглашают на автомобильные мероприятия и платят немалые деньги за рекламные посты в соцсетях.