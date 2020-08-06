Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая красивая женщина в мире показала декольте на снимках со времен карантина 

Lenta.ru 7 часов назад
Самая красивая женщина показала декольте
Фото: @bellahadid
Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, показала поклонникам снимки, сделанные во время карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Серия появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных кадрах 23-летняя знаменитость позирует в спальне, повязав белую толстовку вокруг тела и демонстрируя декольте. Кроме того, на ее лице вокруг глаз нанесен грим.
«500 дней карантина, 19 мая. Рисовала на своем лице в один из тех дней, когда я чувствовала себя абсолютно бесполезной. Возможно потом это удалю», — поделилась она в описании.
@bellahadid
Она также отметила, что для макияжа использовала косметические средства марки Dior.
Публикация модели набрала более миллиона лайков. Поклонники похвалили ее внешний вид в комментариях. «Белла, ты восхитительна и никогда не бываешь бесполезной», «Я всегда знала, что бог — это женщина», «Не удаляй эти фото, ты потрясающе выглядишь», — высказались они.
Ранее в августе Белла Хадид приняла участие в съемке для модного журнала Elle, которую провела ее сестра Джиджи. На кадрах размещенного в аккаунте издания ролика она подошла к краю бассейна, взяла в руку подол красного прозрачного платья и рухнула в воду.
Видео дня. Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Последние новости
В российской соцсети появился инструмент для управления бизнесом В российской соцсети появился инструмент для управления бизнесом Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия» Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия» Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса
Женский форум 5
Красота , Белла Хадид , Elle
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
Горячие пляжные фото Эмили Ратаковски
Горячие пляжные фото Эмили Ратаковски
Вещи, которые негативно влияют на женское здоровье
Вещи, которые негативно влияют на женское здоровье
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Зачем в мороженое добавляют пальмовое масло
20:05
Зачем в мороженое добавляют пальмовое масло
Еда Здоровье
Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
08:24
Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
Звёзды
Как отличить настоящий белый гриб от ложного
02:36
Как отличить настоящий белый гриб от ложного
Еда Здоровье
Что будет, если несколько дней молчать
04:10
Что будет, если несколько дней молчать
Психология
Волочкова продает имущество, чтобы оплатить штрафы
01:12
Волочкова продает имущество, чтобы оплатить штрафы
Звёзды
Как похудеть, если у вас сидячая работа
04:25
Как похудеть, если у вас сидячая работа
Здоровье
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
02:34
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение