Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Куркурина: «В молодости я никогда не делала фото» 

Стелла Шмель 6 часов назад
Анну Куркурину часто называют самой сильной женщиной планетой, несмотря на это за внешностью железной леди скрывается очень добрый и эмпатичный человек. В юности Анна была неспортивным ребенком, а природа одарила ее, по собственному мнению спортсменки, нескладным телом, которое она скрывала под мешковатой одеждой.
Некоторое время Анна проработала в зоопарке. Это очень изменило и закалило ее характер. Однажды Куркурина решила, что ей необходимо привести себя в форму, потому что на работе зачастую приходилось таскать тяжелые вещи, и отправилась в зал.
Спустя время Анна уже помогала тренеру в составлении тренировок, а затем и вовсе стала самостоятельно тренировать: отбоя от желающих не было, ведь Анна зарекомендовала себя как грамотный и чуткий наставник.
Профессионально спортом Куркурина стала заниматься уже после 40 лет, вдохновив собственным примером тех, кто уже давно поставил на себе крест. В 2008, в 2010, в 2012 Куркурина брала титул самой сильной женщины в мире, побеждая на чемпионатах по пауэрлифтингу.
У Анны есть свой фитнес-клуб, а также она частый и желанный гость во многих странах мира — Куркурину часто зовут на мастер-классы и она приезжает.
Внешне тело Анны напоминает мужское, но на самом деле никаких хирургических вмешательств она не проводила. В одном из интервью для youtube-канала "Откровенный разговор" Анна сказала:

"В молодости я никогда не делала фото, была стеснительным ребенком. Я комплексовала по поводу кривых ног.. Думаю, что из-за того, что я занялась спортом после сорока, во мне пропали комплексы. Это работа мысленная, работа моего тела. Ведь отсутствие комплексов позволяет идти дальше".

Анна многих восхищает своей целеустремленностью и жаждой жизни:

"Я стала самой сильной женщиной планеты не потому, что у меня особенная генетика, а потому что у меня было огромное желание. Хочу, чтобы у каждого была вера в себя".

В галерее "Рамблера" — некоторые из фото самой сильной женщины планеты.
Видео дня. Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Женский форум 4
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
9 имен «с энергией» для самых сильных мальчиков
9 имен «с энергией» для самых сильных мальчиков
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Зачем в мороженое добавляют пальмовое масло
20:05
Зачем в мороженое добавляют пальмовое масло
Еда Здоровье
Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
08:24
Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
Звёзды
Как отличить настоящий белый гриб от ложного
02:36
Как отличить настоящий белый гриб от ложного
Еда Здоровье
Что будет, если несколько дней молчать
04:10
Что будет, если несколько дней молчать
Психология
Волочкова продает имущество, чтобы оплатить штрафы
01:12
Волочкова продает имущество, чтобы оплатить штрафы
Звёзды
Как похудеть, если у вас сидячая работа
04:25
Как похудеть, если у вас сидячая работа
Здоровье
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
02:34
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение