Анну Куркурину часто называют самой сильной женщиной планетой, несмотря на это за внешностью железной леди скрывается очень добрый и эмпатичный человек. В юности Анна была неспортивным ребенком, а природа одарила ее, по собственному мнению спортсменки, нескладным телом, которое она скрывала под мешковатой одеждой.

Некоторое время Анна проработала в зоопарке. Это очень изменило и закалило ее характер. Однажды Куркурина решила, что ей необходимо привести себя в форму, потому что на работе зачастую приходилось таскать тяжелые вещи, и отправилась в зал.

Спустя время Анна уже помогала тренеру в составлении тренировок, а затем и вовсе стала самостоятельно тренировать: отбоя от желающих не было, ведь Анна зарекомендовала себя как грамотный и чуткий наставник.

Профессионально спортом Куркурина стала заниматься уже после 40 лет, вдохновив собственным примером тех, кто уже давно поставил на себе крест. В 2008, в 2010, в 2012 Куркурина брала титул самой сильной женщины в мире, побеждая на чемпионатах по пауэрлифтингу.

У Анны есть свой фитнес-клуб, а также она частый и желанный гость во многих странах мира — Куркурину часто зовут на мастер-классы и она приезжает.

Внешне тело Анны напоминает мужское, но на самом деле никаких хирургических вмешательств она не проводила. В одном из интервью для youtube-канала "Откровенный разговор" Анна сказала:

"В молодости я никогда не делала фото, была стеснительным ребенком. Я комплексовала по поводу кривых ног.. Думаю, что из-за того, что я занялась спортом после сорока, во мне пропали комплексы. Это работа мысленная, работа моего тела. Ведь отсутствие комплексов позволяет идти дальше".

Анна многих восхищает своей целеустремленностью и жаждой жизни:

"Я стала самой сильной женщиной планеты не потому, что у меня особенная генетика, а потому что у меня было огромное желание. Хочу, чтобы у каждого была вера в себя".

В галерее "Рамблера" — некоторые из фото самой сильной женщины планеты.