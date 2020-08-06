Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» устроила тренировку 

Бразильянка Анна Луиза Фрейтас показала спортивные упражнения для своих 432 тысячи фолловеров.

44-летняя бразильянка Анна Луиза Фрейтас — суперпопулярная бодибилдерша не только у себя на родине, но и в мире. Тысячи поклонников следят за процессом ее трансформации. С 26 лет она неустанно трудится над усовершенствованием своих форм, занимаясь тяжелой атлетикой. Многие тренировки Анна Луиза публикует в Сети, чтобы фанаты могли повторять ее успехи. В одной из последних публикаций бразильянка показала видео, на котором устроила жаркую супертренировку для проработки квадрицепсов. В обтягивающем розовом комбезе Анна Луиза раскрыла секреты своего тела и рассказала о «стимулах», которые помогут продолжать развиваться ее мышцам.

Фолловеры с восторгом отнеслись к подробной тренировке и оставили десятки благодарных комментариев: «Ты хорошо выглядишь», «Круто!», «Суперженщина», «Спасибо за тренировку!», «Идеальная моя Барби», «Мне нравятся твои советы».

Недавно мы рассказывали об архивных снимках звезды Сети. Суперпопулярная бодибилдерша поделилась с фанатами фото до трансформации тела. Анна Луиза решила снова опубликовать аналогичный снимок и показать, как выглядело ее лицо в далеком прошлом, до преображения.

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Фото:@anneluisefreitas / Instagram