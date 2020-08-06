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Российская стюардесса скопировала образ Анджелины Джоли и впечатлила подписчиков 

Lenta.ru 2 часа назад
Соответствующее видео она разместила на своей странице @alenastewardess в Instagram.
На опубликованных в сети кадрах бортпроводница предстает в виде героини популярного фэнтези-фильма с аналогичным макияжем и атрибутами — красной помадой, черными рогами на голове и крыльями за спиной. «Как вам? По-моему, круто вышло», — указала она в подписи к посту.
Подписчики стюардессы оценили публикацию в комментариях. «Просто бомба, какая схожесть», «Один в один», «Миленькая Малефисента получилась», — писали они и, помимо прочего, попросили сотрудницу авиакомпании продолжать снимать аналогичные пародии на знаменитостей.
2 июня сообщалось, что стюардессы из разных авиакомпаний поделились секретами своей красоты и ухоженности. В частности, девушки признались, что пьют много воды в процессе авиаперелетов и пользуются солнцезащитными средствами.
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Красота , Анджелина Джоли
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