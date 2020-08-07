5 причин повышенной отечности лица 

Каждой девушке хочется всегда потрясающе выглядеть, но иногда бывает, что злополучные отеки портят всю картину. Это сигнал, что нужно обратить внимание на свой образ жизни и внести в него коррективы. Мы поговорили с косметологом об отечности лица, ее причинах и способах устранения. Подробности — в новом материале WMJ.ru!

Что такое отечность

При нормальном метаболизме мы должны выделять равное количество жидкости, которую мы употребили, — примерно около 1,5-2 л за день. Но при нарушении обмена веществ возникает отечность — накопление, застой жидкости в организме, которая по какой-то причине не смогла выйти и задержалась. Чтобы предотвратить отеки, необходимо выявить истинную причину их появления.

Почему они возникают

Отечность лица может возникать по очень многим причинам. В основном причина отеков — это образ жизни, и лишь 20% случаев отечность может быть связана с наследственностью и генетикой. Итак, перечислим 5 главных причин:

• Неправильное питание, излишек жирной и соленой пищи;

• Излишек или недостаток выпиваемой воды за день;

• Заболевания организма — проблемы с сердцем, почками или гормональные нарушения;

• ПМС — гормональные колебания во время менструаций вызывают застой жидкости;

• Недостаток движения.

Пищевая непереносимость

Причины отеков напрямую связаны с отеканием тех или иных зон на лице. Рацион — это, пожалуй, самый главный катализатор отекания лица. Всего есть 4 типа отечных лиц:

• «Хлебное» — общая отечность лица указывает на непереносимость глютена.

• «Винное» — отеки локализуются в области носогубных складок. Свидетельствуют об избытке алкоголя.

• «Молочное» — отечность век, мешки под глазами и акне напрямую связаны с непереносимостью молочных продуктов.

• «Сахарное» — области щек и челюсти набирают лишнюю жидкость. Такая отечность указывает на обилие сахара в рационе.

А как же солененькое

В отличие от непереносимости определенных продуктов, при обилии соленой пищи в рационе отеки не заставят себя долго ждать у любого склонного к отечности человека. Соль или скорее натрий в ее составе задерживает жидкость в организме и провоцирует застой. Не стоит увлекаться фастфудом, консервами, соусами — они не добавят тебе ни здоровья, ни красоты.

Потребление воды

Жидкость непосредственно влияет на появление отеков, причем плох как избыток потребления воды, так и ее недостаток. Однако если воды организму не хватает, то, помимо отеков, тебя ждут и проблемы с кожей. Не советуем пить воду непосредственно перед сном, а также кофе и чай — для склонных к отечности это самый верный путь проснуться с опухшим лицом.

Алкоголь

Употребление алкоголя, естественно, приводит к отечности. Уверены — ты замечала с утра после веселого вечера с друзьями, что лицо стало опухшим, а губы будто бы увеличились. Механизм действия очень прост: алкоголь вызывает обезвоживание, а оно уже и приводит к злополучным отекам. Если хочешь этого избежать, просто знай меру. А еще рекомендуем выпивать бокал вина, чередуя его со стаканом чистой воды. Ну и, конечно, не следует строить грандиозных планов на следующий день.

Отеки — признак проблем со здоровьем

К сожалению, отеки не только представляют угрозу нашему прекрасному внешнему виду, но еще и говорят о серьезных заболеваниях. Отеки указывают на нарушение работы почек. Утренние мешки и опухание век, которые после обеда пропадают, — верные признаки проблем с мочевыделительной системой. Отеки, в том числе и конечностей, являются признаком сердечных заболеваний и венозной недостаточности. И на сладкое… Изменения гормонального фона преследуют девушку каждый цикл. Перед менструацией отеки считаются явлением нормальным. Если же они присутствуют постоянно и сопровождаются общей вялостью, сонливостью, увеличением веса, то стоит задуматься о гормональных сбоях. Во всех этих случаях необходимо пройти обследование у специалиста и подобрать подходящее лечение. Таким образом ты сможешь не только избежать отеков, но и сохранить здоровье.

Как быстро снять отек

Лимфодренажный массаж лица — рекордсмен по мгновенному эффекту избавления от отеков. Всего нескольких движений хватит, чтобы разбудить лимфу, особенно после сна. Если же делать массаж регулярно, то ты попрощаешься и с отеками, и с морщинами. Массаж ледяными кубиками поможет освежить цвет лица, разогнать лимфу, протонизировать и даст мгновенный результат. Лучше всего подходит зеленый чай, ромашка, лимон, сок алоэ, розовая вода, огурец. Однако не советуем такой метод для обладательниц склонной к куперозу кожи с хрупкими сосудами — может вызвать покраснение лица. Косметика с охлаждающим эффектом расширяет сосуды и помогают быстро убрать застой жидкости.

Как предотвратить появление отечности

Во-первых, выпивай достаточное количество жидкости. Нужно рассчитать необходимое количество воды и пить ее в течение дня, начиная утро со стакана теплой воды с лимоном. Это запускает пищеварение и работу организма. Во-вторых, придерживайся правильного питания. Не стоит увлекаться газированными и сладкими напитками, фастфудом, жирной, жареной и соленой пищей, сладостями и мучными изделиями. Делай упор на собственноручно приготовленные блюда, придерживайся сбалансированного рациона — таким образом удастся не только избежать отечности, но и сохранить здоровье и красивую фигуру. Ну и снова гвоздь программы профилактики — лимфодренажный массаж. Он активизирует движение лимфы, выводит токсины и лишнюю жидкость и, кроме того, держит в тонусе мышцы лица.