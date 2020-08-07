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Фигура модели смутила поклонников 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Модель Джанет Гузман родилась в Мексике. Еще с юных лет она решила, что будет работать моделью, но у нее не было идеальной фигуры. Сейчас девушка хвастается своими формами, но у поклонников есть вопросы к ее пропорциям. "Рамблер" рассказывает, что не так с моделью.
В своих постах в Instagram она рассказывает, что в юности ей пришлось доводить свое тело до идеала, чтобы стать моделью. Как она это сделала, девушка не уточняла. У нее действительно красивая фигура с формами, но многие подписчики уверены, что Гузман прибегала к услугам пластических хирургов. Несмотря на многочисленные вопросы о вмешательствах, модель хранит молчание, а фанаты продолжают восхищаться ее фигурой не смотря ни на что.
На протяжении многих лет модель работает с разными брендами одежды. Чаще всего она рекламирует купальники, белье и спортивную одежду. Со многими компаниями она работает на постоянной основе.
У Джанет 1,5 миллиона поклонников в Instagram, большинство из которых регулярно хвалят ее новые фотографии. Среди них есть не только мужчины, но и девушки.

"Отдай мне все, что у тебя есть. Я хочу твою внешность, фигуру и волосы", "Королева", "Как тебе удается всегда идеально выглядеть?", "Почему ты такая идеальная", "Ты ломаешь интернет своими фото", "Латинская Барби", — пишут ей фанаты.

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