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Врач назвал имена звезд с внешностью мечты россиянок 

Lenta.ru 3 часа назад
Врач назвал имена звезд с внешностью мечты россиянок
Фото: Lenta.ru
Управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник раскрыла имена звезд, внешность которых является мечтой для россиянок. Этим она поделилась в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 7 августа.
По ее словам, пациентки часто показывают фотографии модели и бывшей девушки рэпера Тимати Алены Шишковой, поскольку считают ее лицо идеальным. «Они показывают, что хотят такие скулы, такой подбородок и такой маленький носик», — объяснила Дельник.
При этом она добавила, что Шишкова также делала пластические операции.

«Но абсолютно при всех хирургических или косметических вмешательствах были соблюдены пропорции ее природных черт лица», — отметила эксперт.

Помимо этого специалистка рассказала, что россиянки также демонстрируют на приемах снимки телеведущей Виктории Лопыревой. Врач пояснила, что женщины хотят добиться таких же высоких скул, точеного лица, острого подбородка и стройной фигуры. Однако Дельник подчеркнула, что во многих случаях добиться в точности таких же черт лица невозможно. «Мы часто говорим пациентам, что мы не можем сделать им такую же внешность. У всех ведь разное природное строение лица», — пояснила она.
В июне Ксения Дельник поделилась информацией о том, какой размер ненастоящей груди предпочитают делать россиянки. Выяснилось, что в течение последних пяти лет женщины перестали обращаться к врачам за экстремальным увеличением груди: сейчас клиентки предпочитают анатомическую форму груди, чтобы она «выглядела естественно».
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Красота , Тимати , Виктория Лопырева , Lenta.ru
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