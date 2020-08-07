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Врач назвал имена звезд с образцовой внешностью по мнению россиянок 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Россиянки назвали имена звезд с идеальной внешностью
Фото: @missalena.92
Пластическим хирургам проще всего определить, кто среди знаменитостей сейчас в тренде. И если когда-то все мечтали о внешности Анджелины Джоли, то сейчас девушки ровняются на отечественных героинь, об этом сообщает управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения
Дельник.
Девушка отметила, что чаще всего к ней в клинику приходят с фотографией бывшей девушки Тимати Алены Шишковой.

«Они показывают, что хотят такие скулы, такой подбородок и такой маленький носик», — объяснила Дельник.

Несмотря на то, что Шишкова явно делала пластику, успех кроется в том, что врачи учитывали природное строение лица и его пропорции.
Девушки также обращаются с просьбой сделать "копию" лица Виктории Лопыревой и восхищаются фигурой телеведущей.

«Мы часто говорим пациентам, что мы не можем сделать им такую же внешность. У всех ведь разное природное строение лица», — пояснила она.

Неожиданным было признание о том, что девушки перестали экстремально увеличивать грудь. Теперь все стараются приблизиться к естественным формам.

"Сейчас клиентки предпочитают анатомическую форму груди, чтобы она «выглядела естественно".

Ранее "Рамблер" рассказывал, как девушка сделала неудачную ринопластику.
Видео дня. Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
Женский форум 1
Красота , Тимати , Анджелина Джоли , Виктория Лопырева
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