Россиянки назвали имена звезд с идеальной внешностью

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Пластическим хирургам проще всего определить, кто среди знаменитостей сейчас в тренде. И если когда-то все мечтали о внешности Анджелины Джоли , то сейчас девушки ровняются на отечественных героинь, об этом сообщает управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения

Дельник.

Девушка отметила, что чаще всего к ней в клинику приходят с фотографией бывшей девушки Тимати Алены Шишковой.

«Они показывают, что хотят такие скулы, такой подбородок и такой маленький носик», — объяснила Дельник.

Несмотря на то, что Шишкова явно делала пластику, успех кроется в том, что врачи учитывали природное строение лица и его пропорции.

Девушки также обращаются с просьбой сделать "копию" лица Виктории Лопыревой и восхищаются фигурой телеведущей.

«Мы часто говорим пациентам, что мы не можем сделать им такую же внешность. У всех ведь разное природное строение лица», — пояснила она.

Неожиданным было признание о том, что девушки перестали экстремально увеличивать грудь. Теперь все стараются приблизиться к естественным формам.