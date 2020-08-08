Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пользователи Сети в восторге от честных фото модели в бикини 

WMJ.ru 2 часа назад
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Фото: WMJ.ru
Популярный бренд нижнего белья показывает подписчикам снимки моделей без ретуши и фильтров, чтобы доказать, что красота многогранна.
Раньше британская модель и звезда реалити-шоу Джорджи Кларк страдала из-за булимии и неуверенности в себе, а теперь откровенно делится честными снимками своего тела с подписчиками. Позитивное влияние девушки на аудиторию отметил бренд белья Boohoo, который пригласил Кларк стать лицом бренда в Instagram.
@boohoo
Бодипозитивные публикации показывают сравнение снимков с удачного ракурса, когда модель позирует для лучшего вида, и снимков, сделанных в естественных позах, когда она не старается скрыть особенности своей фигуры.
На фото заметны растяжки и целлюлит на бедрах Джорджи, а также дряблый животик модели.

Напоминаем, что картинка стоит тысячи слов, но она также может многое скрыть! Влиятельные люди и знаменитости знают свои лучшие углы… и они также знают свои худшие! Вот почему вы видите только хорошие кадры. У всех есть свои проблемные зоны, независимо от размера или формы!

— объясняет подписчикам бренд.
Пользователи Сети пришли в восторг от откровенных публикаций. «Это заставляет меня чувствовать себя такой нормальной! Спасибо за публикацию», «Это реальность», «Значит, проблема не в моем теле, я просто не умею позировать!» — пишут в комментариях фолловеры.
Видео дня. Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
WMJ.ru: последние новости
44-летняя бодибилдерша с «бедрами-убийцами» устроила жаркую супертренировку в Сети 44-летняя бодибилдерша с «бедрами-убийцами» устроила жаркую супертренировку в Сети 5 причин повышенной отечности лица и как с ними бороться 5 причин повышенной отечности лица и как с ними бороться Как ни в коем случае нельзя наносить тени: 3 главные ошибки Как ни в коем случае нельзя наносить тени: 3 главные ошибки
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
Седокова сверкнула массивными бедрами
Седокова сверкнула массивными бедрами
Лорак в бикини сверкнула пышной грудью
Лорак в бикини сверкнула пышной грудью
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
00:22
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
Звёзды
«У Ефремова печень золотая, а у его жены — уши»
00:15
«У Ефремова печень золотая, а у его жены — уши»
Звёзды
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
02:55
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение