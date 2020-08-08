Пользователи Сети в восторге от честных фото модели

Популярный бренд нижнего белья показывает подписчикам снимки моделей без ретуши и фильтров, чтобы доказать, что красота многогранна.

Раньше британская модель и звезда реалити-шоу Джорджи Кларк страдала из-за булимии и неуверенности в себе, а теперь откровенно делится честными снимками своего тела с подписчиками. Позитивное влияние девушки на аудиторию отметил бренд белья Boohoo, который пригласил Кларк стать лицом бренда в Instagram.

@boohoo

Бодипозитивные публикации показывают сравнение снимков с удачного ракурса, когда модель позирует для лучшего вида, и снимков, сделанных в естественных позах, когда она не старается скрыть особенности своей фигуры.

На фото заметны растяжки и целлюлит на бедрах Джорджи, а также дряблый животик модели.

Напоминаем, что картинка стоит тысячи слов, но она также может многое скрыть! Влиятельные люди и знаменитости знают свои лучшие углы… и они также знают свои худшие! Вот почему вы видите только хорошие кадры. У всех есть свои проблемные зоны, независимо от размера или формы!

— объясняет подписчикам бренд.

Пользователи Сети пришли в восторг от откровенных публикаций. «Это заставляет меня чувствовать себя такой нормальной! Спасибо за публикацию», «Это реальность», «Значит, проблема не в моем теле, я просто не умею позировать!» — пишут в комментариях фолловеры.