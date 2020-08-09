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Привычки, которые уберегут вас от целлюлита 

Gotovim-Edim.Ru 1 час назад
Привычки, которые уберегут вас от целлюлита
Фото: depositphotos.com
Целлюлит — естественное явление. Многие женщины об этом знают, тем не менее хотят от него избавиться. Мы расскажем, какие полезные привычки помогут вам избавиться от целлюлита и предотвратить его возникновение.

Больше двигайтесь

Если вы будете проводить много времени в неподвижном положении, в итоге возникнет застой жидкости и тело станет отечным. В результате целлюлит станет ярко выраженным. По этой причине вам нужно больше двигаться, бегать и даже плавать — таким образом вы усилите ток крови в тканях.

Правильно питайтесь

Это не значит, что вы должны сесть на строгую диету. Кушайте больше полезных овощей, фруктов, зелени. А вот полуфабрикаты, жирное и жареное из рациона стоит исключить. Ухаживайте за кожей. Дерму нужно питать и увлажнять на ежедневной основе, особенно, если у вас сухая кожа. Покупайте специальные масла, спреи и делайте маски.

Больше пейте

Для того чтобы улучшить самочувствие, пейте больше жидкости. При этом уменьшите количество соленых продуктов, чтобы жидкость не застаивалась.

Используйте щетку для кожи

Этот вариант можно назвать быстрым и бюджетным. Сухая щетка поможет ускорить ток крови, из-за чего вам удастся избежать появления целлюлита. Купите хорошую щетку и обрабатывайте ей бедра, двигаясь щеткой снизу вверх. Делайте массаж каждый день не менее семи минут.

Тренируйтесь

Если есть возможность, купите абонемент в спортзал. Если такой возможности нет, тренируйтесь в домашних условиях. Подберите упражнения, которые помогут именно вам. Делайте приседания, выпады, отжимайтесь от пола и стойте в планке.
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