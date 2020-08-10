Врач назвала предпочтения россиянок в пластике

Управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник назвала предпочтения россиянок в пластических операциях. Этим она поделилась в беседе с «Лентой.ру» в воскресенье, 9 августа.

Специалистка рассказала, какие параметры фигуры являются идеальными для пациенток. Так, несколько лет назад девушки стремились к стройной фигуре и точеных чертах лица, которые присуще модели Алене Шишковой и телеведущей Виктории Лопыревой . «Все хотели иметь худые ноги и плоский живот», — объяснила Дельник.

Однако сейчас, по словам врача, на прием к хирургу пациентки приходят с желанием добиться естественных и женственных форм, а именно — широких бедер, тонкой талии, а также упругих и круглых ягодиц.

«Согласно многим опросам для женщин попа является наиболее привлекательной частью тела у женщин», — добавила она.

Эксперт также подчеркнула, что мода изменяется каждый год, поскольку появляются новые медийные личности, которые задают тенденции.