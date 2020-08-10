Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач назвала предпочтения россиянок в пластических операциях 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Врач назвала предпочтения россиянок в пластике
Фото: Lenta.ru
Управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник назвала предпочтения россиянок в пластических операциях. Этим она поделилась в беседе с «Лентой.ру» в воскресенье, 9 августа.
Специалистка рассказала, какие параметры фигуры являются идеальными для пациенток. Так, несколько лет назад девушки стремились к стройной фигуре и точеных чертах лица, которые присуще модели Алене Шишковой и телеведущей Виктории Лопыревой. «Все хотели иметь худые ноги и плоский живот», — объяснила Дельник.
Однако сейчас, по словам врача, на прием к хирургу пациентки приходят с желанием добиться естественных и женственных форм, а именно — широких бедер, тонкой талии, а также упругих и круглых ягодиц.

«Согласно многим опросам для женщин попа является наиболее привлекательной частью тела у женщин», — добавила она.

Эксперт также подчеркнула, что мода изменяется каждый год, поскольку появляются новые медийные личности, которые задают тенденции.

«Нам часто приходится объяснять, что мы не сможем сделать из пациентки Ким Кардашьян или какую-то другую популярную на тот момент актрису, потому что этого не позволят ее природные данные», — пояснила Дельник.

Видео дня. Почему Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Последние новости
Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Тихановская назвала себя победителем президентских выборов Тихановская назвала себя победителем президентских выборов Объявлена дата начала возврата россиянам денег за отдых в России Объявлена дата начала возврата россиянам денег за отдых в России
Женский форум
Красота , Виктория Лопырева , Ким Кардашьян , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жены олигархов, оставшиеся нищими после развода
Жены олигархов, оставшиеся нищими после развода
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Как звезды выглядят без фильтров
Как звезды выглядят без фильтров
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Зачем в каждом доме нужна гвоздика
02:27
Зачем в каждом доме нужна гвоздика
Дом и сад
Как выглядит дочь скандальной солистки «Тату»
03:11
Как выглядит дочь скандальной солистки «Тату»
Звёзды Дети
Чем спред отличается от сливочного масла
01:52
Чем спред отличается от сливочного масла
Еда Здоровье
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение