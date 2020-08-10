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Модель популярного бренда снялась полностью обнаженной 

Lenta.ru 3 часа назад
Модель популярного бренда снялась полностью обнаженной
Фото: @popstantot
Модель популярной марки Fashion Nova снялась обнаженной и поделилась с поклонниками получившимися снимками. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.
25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала с мокрыми волосами на фоне леса без одежды и нижнего белья. Ее запечатлели в водоеме на курорте Les Terres Blanches во Франции. На размещенном кадре манекенщица стоит спиной к фотографу, прикрывая оголенное тело руками.
@popstantot
Фанаты восхитились внешним видом Танто в комментариях под постом, набравшим 347 тысяч лайков.

«Ты выглядишь чудесно», «Очень красивая», «Паулин, у тебя потрясающее тело», «Красотка», «Как всегда чудесна», — высказались подписчики.

В июле Паулин Танто опубликовала фото в откровенном наряде Fashion Nova и порадовала поклонников. Ее сфотографировали в лавандовых стрингах и кроп-топе, который модель надела на голое тело. Она попозировала на лестнице.
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