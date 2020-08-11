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Люди, после пластики ставшие силиконовыми монстрами 

Елена Красовская 3 часа назад
Ролик рассказывает о людях, которые так увлеклись пластикой, что стали похожи на кукол. Один из самых известных в мире поклонников пластической хирургии Родриго Альвес долгие годы шёл к образу игрушечного Кена. Он годами делал операции и потратил на них сотни тысяч долларов. Но некоторое время назад Родриго ошарашил общественность новостью, что отныне желает быть не Кеном, а Барби, и снова отправился в клинику, где превратился в женщину. Теперь же Альвес заявляет, что готов стать матерью. О других знаменитостях, которые после пластики потеряли лицо, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что врач назвал имена звёзд с образцовой внешностью по мнению россиянок.
Красота , Видео , Родриго Альвес
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