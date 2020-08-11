81-летняя учительница раскрыла секрет молодости

81-летняя учительница из Лондона поделилась тем, как у нее получается выглядеть молодо в своем возрасте. Об этом она рассказала Daily Mail.

Сьюзан Стэнли-Кэрролл ушла на пенсию месяц назад, но не собирается бросать работу. Женщина говорит, что планирует проводить индивидуальные онлайн-уроки. Одной из причин ее тонуса является работа.

Британка рассказала, что пользуется омолаживающими кремами и занимается спортом. До карантина она ходила в бассейн три раза в неделю, а сейчас все равно старается поддерживать активность.

"Я начала по часу в день ходить. Моя дневная норма — семь тысяч шагов (примерно пять километров). Еще я занимаюсь с фитнес-тренером через Zoom", — делится Стэнли-Кэрролл.

Кроме того, женщина медитирует каждый день по 20 минут. По ее словам, она начала заниматься этой практикой еще в 60-х, чтобы избавиться от страха сцены.