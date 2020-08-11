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Россиянка с огромной грудью 11 размера пожаловалась на неискренность и ветреность мужчин 

Passion.ru 2 часа назад
Россиянка с огромной грудью пожаловалась на мужчин
Фото: Passion.ru
Фигуристая Анастасия Бертье подловила множество двуличных мужчин на том, что они общаются не только с ней, но и с ее коллегами-моделями.
Москвичка, благодаря своему пышному бюсту, стала настоящей звездой не только социальных сетей, но и западных СМИ. Публикации о ней появились в таких изданиях, как Mirror, The Sun и Daily Mail. Бертье уверяет, что ее огромная грудь — подарок природы, к пластическим хирургам ей обращаться не приходилось. Более того, уже в 15 лет у нее был четвертый размер. Поначалу она испытывала неловкость из-за столь пышных форм, но потом привыкла и наслаждается повышенным вниманием мужчин и поклонников в Instagram и на OnlyFans.
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, у Бертье уже больше 686 тысяч подписчиков, которые не устают восхищаться ее красотой и роскошным телом, которое она без стеснения демонстрирует. Некоторые из наиболее настойчивых мужчин приглашают ее на свидания, осыпают подарками и даже зовут замуж. Однако секс-бомба пожаловалась, что не все из них так искренни, как ей казалось.
@artdikaya_
Не так давно она выяснила, что многие из них пишут не только ей, но и ее коллегам в надежде на успех. Разочарованная женщина даже создала секретную группу в WhatsApp, чтобы обмениваться с подругами-моделями контактами неискренних и ветреных поклонников.
Анастасия рассказала:

«У меня была ситуация, когда один мужчина хотел, чтобы я пошла с ним поужинать, но я была занята и отменила свидание, а позже узнала, что он отвел в отель одну из моих знакомых моделей и даже подарил ей цветы, которые купил для меня. А другой парень писал одновременно мне и моей подруге и пытался пригласить нас обеих в романтический отпуск на одни и те же даты. После нескольких подобных ситуаций мы создали групповой чат, в котором разоблачаем незадачливых Казанов».

В настоящее время звезда не замужем, но признается, что обожает путешествовать и носить сексуальные наряды. И несмотря на неудачу в личной жизни она очень благодарна тому, что ей досталась такая пышная грудь. Из-за крутых изгибов фигуры она может выглядеть сексуально даже в обычной футболке, правда чаще всего одежду ей приходится шить на заказ.
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Красота , Газета Daily Star
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