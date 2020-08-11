Россиянки пристыдили пузатых мужчин на пляже

Ответы девушек привел в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен» тренер Андрей Шмонов.

По словам Шмонова, имеющего «20 лет спортивной практики», летом мужчины часто обращаются к нему с просьбой помочь убрать живот, но, как показывает отдых в Крыму, «далеко не все хотят приводить свое тело в порядок».

«Каждый третий на пляже обладатель как минимум пузика, как максимум "пузища"», — написал он, отметив, что спортивное телосложение на курорте «можно заметить у единиц».

Блогер опросил нескольких знакомых крымчанок с просьбой рассказать о своем отношении к мужчинам с животами — большинство признались, что «не обращают на таких туристов внимания». Некоторые считают, что отдыхающие с «пузом» выглядят «мерзко».

«Не понимаю, как можно в молодом возрасте так сильно себя запустить? (…) Наверное, это идет от женщины, которая находится рядом. Видимо, они любят когда мягенько, можно как на матрасе с водой поплавать, но для меня такой вариант неприемлем», — отметила жительница полуострова Ольга.

Другие крымчанки, Анна и Виктория, заявили, что им «все равно», как выглядят мужчины на пляже за исключением их избранников, но некоторых и правда трудно не заметить. «Выглядят как будто на девятом месяце беременности. Я бы не смогла с таким пузом ходить всю жизнь», — поделилась одна из девушек.

Ранее российские эксперты назвали долю граждан с лишним весом. По данным Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, лишний вес имеют около половины россиян, а 20-25 процентов населения России страдают от ожирения.