Как избавиться от последствий неудачного загара 

Каждая девушка хочет выглядеть красиво всегда. Но не стоит забывать, что у всех есть свои особенности кожи, — кто-то их принимает и любит, а кто-то борется с ними годами. И если милые веснушки сейчас в тренде и почете, то пигментные пятна никого не обрадуют. Мы поговорили с врачом-дерматологом о причинах их появления и способах борьбы с ними и собрали все самое полезное в нашем материале!

Марианна Карапетян врач-дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра, ведущий специалист

Откуда берутся пигментные пятна

Пигментные пятна и веснушки появляются на коже при избыточной выработке пигмента меланина. В здоровом организме меланин вырабатывается под воздействием ультрафиолета — во время загара под солнцем или в солярии. У светлокожих красоток меланин может вырабатываться неравномерно — тогда появляются милые веснушки на лице и теле. Впрочем, пигментные пятна совсем другая история. Их появление может говорить о нарушениях в работе организма. Более того, пятна возникают внезапно и, как правило, имеют крупную неровную форму.

Почему же кожа вырабатывает пигмент неравномерно? Возможно, тебе не хватает витаминов в организме, в частности группы D, E и A. Или же нарушился баланс гормонов — именно поэтому гиперпигментация часто возникает у беременных женщин и исчезает после восстановления гормонального фона.

Обладателям пигментных пятен для маскировки требуются плотные тональные средства, которые подходят далеко не каждому и нередко даже портят кожу. Вечная борьба c пигментацией доставляет не только физический, но и психологический дискомфорт. «Закрашивать» пятна косметикой — не решение проблемы. Для борьбы с любым типом пигментации существуют эффективные процедуры, такие как фототерапия, кислотные пилинги и домашний уход со специализированной косметикой.

Фототерапия

Несмотря на то что солнце часто становится причиной возникновения пигментных пятен, для борьбы с гиперпигментацией косметологи разработали специальную процедуру, основанную именно на световом лечении. Лучи легко и беспрепятственно попадают в клетки эпидермиса, нагревают кожу и тем самым улучшают ход обменных процессов в ней. В основе методики заложено прицельное воздействие на меланин, неравномерное распределение которого в тканях кожи и является причиной пигментации.

Фототерапия рекомендуется людям с чрезмерной пигментацией. Она может проводиться в качестве первого этапа устранения пятен. В результате процедуры пигментация становится незаметной, тон кожи выравнивается. Фототерапия помогает значительно уменьшить или совсем устранить пятна различного объема. Чтобы предотвратить дальнейшее появление высыпаний, необходимо защищать кожу от воздействия ультрафиолета при помощи солнцезащитных средств с высоким фактором защиты от UV-лучей, в идеале 50+.

Домашний уход

Домашний уход должен стать следующим шагом в борьбе с пигментацией после фототерапии. Для девушек с небольшими пигментными пятнами он может стать основным решением проблемы. Данный способ является одним из самых эффективных методов борьбы с кожным дефектом, главное — подобрать правильные средства с работающими компонентами. Вот список ингредиентов в осветляющей косметике, которые реально работают:

• Арбутинобладает хорошим осветляющим эффектом, так как ограничивает выработку коричневого пигмента меланина.

• Койевая кислота— антиоксидант, который обладает не только осветляющим эффектом, но и антивозрастным и коллагенозащитным действием.

• Ниацинамид— производная форма витамина B; он помогает не только осветлить кожу, но и улучшить ее состояние в целом. Часто ниацинамид содержится в корейской косметике, ведь именно в этой стране светлая кожа возведена в культ.

Курс применения косметики составляет 3 месяца, но результат будет заметен уже спустя месяц применения.

Кислоты

У методик, основанных на применении кислот, принципиально другой механизм воздействия: они не влияют на выработку меланина, но способствуют ускоренному обновлению кожи. Пилинги на основе кислот деликатно отшелушивают верхний слой отмерших клеток эпидермиса. Так же работают сыворотки на основе витамина С — он осветляет кожу и стимулирует выработку коллагена. У метода избавления от гиперпигментации с помощью кислот есть лишь один недостаток — высокая чувствительность кожи к солнечному излучению во время применения и ее истончение. Использование кислот целесообразно перенести на период низкой солнечной активности, а во время курса лечения или процедур стоит использовать средства с SPF-фактором 30 или выше.

Есть и другие способы борьбы с гиперпигментацией, но важно помнить, что безопасность и здоровье превыше всего! Не каждому подходит та или иная процедура или косметика. Кроме того, очень многое зависит от типа кожи и других ее особенностей. Уходовую косметику, как правило, стоит использовать строго в определенной последовательности и дозировках. Поэтому перед применением каких-либо методик проконсультируйся с врачом и узнай, что будет максимально эффективно и безопасно именно в твоем случае.