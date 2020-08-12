Почему нельзя расчесывать мокрые волосы 

Пожалуй, расчесывание еще не подсушенных волос является одной из самых распространенных ошибок среди девушек. В материале "Рамблера" рассказываем, почему так делать не стоит.

Только что вымытые и еще мокрые волосы легче травмировать. Расчесывая их в таком состоянии, мы наносим больше вреда, чем приносим пользы. Во-первых, под воздействием теплой воды кожа головы распаривается, луковица волоса легче отделяется. Таким образом, расчесывая влажную шевелюру, мы рискуем потерять куда больше волос, чем планировали.

Во-вторых, чешуйки волоса в мокром состоянии легче травмировать, из-за чего в результате можно получить ломкие и пушащиеся волосы и секущиеся концы.

Чтобы не травмировать структуру волос, после мытья головы стоит обернуть голову в полотенце и подождать порядка 10 минут. Затем нанести средство, облегчающее расчесывание, и только потом брать в руку расческу. Если же без расчесывания мокрых волос по каким-то причинам обойтись невозможно, стоит взять гребешок с редкими зубцами.

Обладательницам кудрявых и вьющихся волос стоит следовать иной схеме. Промыв волосы шампунем, нанести на волосы бальзам или маску и затем начинать расчесывать. Уже после — промыть и просушить волосы. Именно так можно сохранить структуру волоса в здоровом состоянии, а прическа будет радовать глаз.