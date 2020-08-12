Как изменить форму носа без операции

Эксперты объяснили, как изменить форму носа без хирургического вмешательства. Соответствующий материал появился в Daily Mail.

Косметические хирурги в Великобритании и США столкнулись с ростом спроса на онлайн-консультации после ослабления режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Вопросы, касающиеся ринопластики, стали самым популярным поисковым запросом в Европе за последние 12 месяцев: «пластика носа» и «ринопластика» вошли в топ-10 самых частых запросов.

В ответ эксперты показали несколько альтернативных методов изменения внешности. Одним из таких является контуринг с помощью макияжа. Профессиональный визажист Карли Хоббс (Carly Hobbs) рассказала, что изменить форму носа таким путем довольно просто: сперва необходимо нанести тональный крем и скрыть покраснения с помощью консилера.

«Затем нанесите кремовый бронзер без блесток на те участки, которые вы хотели бы сделать меньше или стройнее. Обычно это места по бокам носа его кончик»,

— пояснила она.

После растушевки необходимо закрепить результат легкой пудрой.

Еще одним методом является нехирургическая ринопластика, которая позволяет изменить форму носа с помощью введения инъекционных наполнителей в различные части лица, таких как гиалуроновая кислота. Этот способ отличается быстротой, безболезненностью и отсутствием побочных эффектов. Результат обычно держится от 12 до 18 месяцев, а стоимость такой процедуры начинается от 500 фунтов стерлингов (почти 48 тысяч рублей).

«Наполнители эффективны для выравнивания неровных, загнутых или выпуклых носов. Если аккуратно ввести жидкость выше и ниже горбинки, то нос будет выглядеть совершенно прямым»,

— отметила доктор Рекха Тейлор (Rekha Tailor).

Еще одним вариантом может быть нитевая подтяжка. В отличие от кожных наполнителей, которые могут переместиться из нужной области и вызвать образование комков, нити не меняют своего положения, что также снижает риск нарушения или повреждения кровеносных сосудов. Со временем они растворяются, поэтому эффект и новая форма носа продержатся около двух лет. Кроме того, нить стимулирует естественную выработку коллагена, что придает коже дополнительную упругость.