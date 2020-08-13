В Сети раскрыли способы стать привлекательнее 

Пользователи Reddit поделились способами, которые могут помочь людям стать привлекательные. Свои рекомендации опубликовал юзер с ником G0DMODE101. Другие посетители имиджборда раскрыли свои секреты в комментариях под его постом.

Первым секретом привлекательности автор назвал заботу о себе. По его мнению, нужно в первую очередь следить за своим здоровьем: хорошо питаться, заниматься спортом, высыпаться и поддерживать сбалансированные отношения с другими людьми. Кроме того, он порекомендовал каждому найти свой стиль, принять и полюбить себя, а также взять на себя ответственность за собственные действия.

Автор поста добавил, что смелость, честность, способность преодолеть свои страхи, а также хорошие коммуникативные навыки делают человека привлекательнее.

«Постарайтесь сделать так, чтобы мнения других людей не влияли на то, как вы себя чувствуете»,

— также посоветовал пользователь Reddit.

Затем он призвал людей жить настоящим, а не ждать, что какое-либо событие сможет изменить их жизнь и сделать ее лучше.

В комментариях юзер с ником thanarealnobody порекомендовал не стесняться своих несовершенств, потому что попытки скрыть их только показывают неуверенность в себе.

«Мне помог один простой совет: нужно немного притворяться. Я говорю не о предательстве своих ценностей или о том, чтобы прятать себя настоящего. Я говорю о том, что иногда представляю, будто я на костюмированной вечеринке и будто я оделся в того человека, которым мне бы хотелось быть»,

— добавил lobster_claus.

В июле пользователи Reddit поделились самыми полезными советами, которые они когда-либо получали и которые повлияли на их жизнь. Так, один из них порекомендовал не стесняться отдыхать и брать больничные. Мужчина заверил, что не нужно работать до изнеможения, чтобы выслужиться перед боссом, который, возможно, даже не заметит этих стараний.