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Как выглядит самая красивая девушка Техаса 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Кортни Келлар — американская модель, обладающая титулом «Мисс Техас». Девушка живет в Хьюстоне. Помимо участия в фотосъемках, она — одна из моделей, которые выходят на ринг с табличками раундов. «Рамблер» собрал галерею ее лучших снимков.
Девушка несколько раз появлялась на обложке журнала Maxim. В Instagram-аккаунте Кортни Келлар 388 тысяч подписчиков. Поклонники восхищаются внешностью и фигурой обворожительной блондинки.

«Хьюстон, у нас проблема», «Ты реальна, или ты ангел?», «Ты самая красивая женщина в мире», «Если бы существовала богиня красоты, это была бы ты», — пишут ей в комментариях фанаты.

Чтобы быть в форме и сводить с ума фанатов бокса на ринге, модель сама активно занимается спортом.
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