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Девушка отказалась от мытья головы на месяц и поделилась ощущениями 

Lenta.ru 2 часа назад
Девушка месяц не мыла голову и показала результат
Фото: depositphotos.com
Журналистка Шивон Оконнор (Siobhan O’Connor) отказалась от мытья волос на месяц ради эксперимента и поделилась ощущениями. Соответствующий материал публикует The Sun.
По словам кожного эксперта Эммы Коулман (Emma Coleman), шампуни на химической основе вымывают необходимые для волосяных фолликул питательные вещества, такие как магний и цинк. При этом, длительный отказ от мытья головы также может привести к скоплению жира и грязи, что блокирует поры и препятствует росту волос.
Однако существует мнение, что спустя четыре недели после отказа от мыться волос наступает момент, после которого их состояние значительно улучшается. Так, в сети появилось движение «No poo», последовательницы которого не моют волосы неделями и призывают других меньше пользоваться современными продуктами.
Перед началом своего эксперимента журналистка Оконнор дважды тщательно помыла волосы.

«Дерматолог Эмма Коулман предупредила меня, что выделение сальных желез сделают мои волосы более жирными на несколько дней, но через пару недель этот эффект исчезнет», — поделилась героиня материала.

Siobhan O’Connor
На третий день, по ее словам, корни стали немного блестеть от жира, а на пятый — ей пришлось собрать волосы в хвост.

«Я очень чешусь, как будто кожа моей головы меняется и восстанавливается из-за выработки натуральных масел. Расчесывание приводит к шелушению», — описала ощущения героиня материала на седьмой день.

Спустя еще неделю девушка подчеркнула, что несмотря на жирные корни, остальная длина волос не меняет своего вида.

«К сожалению, запах свежего шампуня давно исчез, и волосы пахнут пыльным чердаком», — добавила она.

На 22-й день эксперимента журналистка отметила, что, когда друзья говорят, что ее волосы выглядят здоровыми, она испытывает удовольствие, говоря им, что не мыла голову несколько недель. В завершающий день Оконнор призналась, что у нее появились зуд на коже головы и высыпания на лбу. Она заключила, что рада наконец помыть волосы.
В июле журналистка Ульрика Йонссон не мыла голову неделю, показала фото и снискала поддержку в сети. На размещенном фото 52-летняя британка позирует с мокрыми волосами. В подписи к публикации она рассказала, что помыла голову впервые за 8 дней и что она «ненавидит» это делать.
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