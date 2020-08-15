Американская модель Тиффани Келлер прославилась благодаря своей шикарной фигуре, но некоторых подписчиков смутили формы девушки. "Рамблер" рассказывает, что с не так с фигурой модели.

Келлер сотрудничает со многими брендами и часто рекламирует купальники и нижнее белье. Девушка прославилась благодаря своей фигуре — у нее тонкая талия и выдающиеся формы. У модели много поклонников в Instagram — на нее подписаны 223 тысячи человек. Однако некоторых подписчиков фигура девушки смущает. Они уверены, что для такой идеальной фигуры Келлер прибегала к пластическим операциям. Сама модель говорит, что ее формы — результат генетики, правильного питания и спортзала, но фанаты не согласны.