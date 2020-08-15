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Как выбрать правильный парфюм 

Слово и Дело 6 часов назад
Как выбрать правильный парфюм
Фото: Слово и Дело
Люди издревле наделяют ароматы мистическими силами. Ароматические масла использовались как для ритуалов и медитаций, так и для лечения болезней. Во времена Средневековья парфюм был скорее необходимостью, нежели искусством, когда как сейчас — это невесомый, невидимый глазу аксессуар, способный «дорисовать» любой образ.
Современная парфюмерная индустрия предлагает множество разнообразных ароматов, выпускаемых как именитыми брендами, так и самостоятельными парфюмерами. Одной из таких мастеров является Екатерина Сиордия. Парфюмер индивидуально подходит к подбору аромата для клиента, учитывая его желания, ментальные потребности и склонности характера.

«Любовь к ароматам — это глубинный процесс, который мы не можем объяснить логически. Это интуитивная тяга, часто действительно продиктованная характером человека. Но бывает, что это просто какое-то состояние, период в жизни, когда человеку необходимо взять ресурсы в том или ином направлении. Например, сладкие ароматы выбирают люди, которые достаточно дружелюбные и открыты. Но также сладкие ноты в парфюме иногда могут помочь тем, кто хочет утолить желания своего задавленного внутреннего ребенка, черпать ресурсы из детства. Все-таки сладкое и его запах напоминают нам о детстве. Зачастую человеку может не хватать каких-то детских эмоций, работы над своим внутренним ребенком», — рассказывает Екатерина.

Но это не универсальный критерий, замечает парфюмер. Психика людей подвержена изменениям, поэтому нельзя характеризовать человека только по выбору аромата. Иногда люди подбирают ароматы под настроение, состояние или период в жизни, они могут быть как сладкие, тяжелые или глубокие, так и легкие и свежие.

«Есть сложные натуры, люди, которые интересуются психологией, мистерией, эзотерикой. Они любят сложности и скрытые смыслы, и ароматы они, соответственно, выбирают непростые и многокомпонентные. Им нравится в чем-то разбираться. Что-то изучать, что-то постигать с точки зрения чувствования. Чаще всего у них на первом месте всякие мистические ароматы — смолы, ладан, фимиамные ноты, иногда кожаные. Такие люди бывают склонны к меланхолии», — поделилась парфюмер.

Целеустремленные, быстрые, уверенные в себе люди чаще всего выбирают легкие цитрусовые ароматы с зелеными нотами. Для таких людей парфюм — это фон, который не будет отвлекать их от свершений. Идеальный для них аромат должен бодрить, стимулировать, давать энергию.

«Томные, жасминовые, розовые ноты выбирают женщины, настроенные на романтику. Не обязательно, что они находятся в поиске партнера, это в принципе про настрой, они заботятся о своей женской энергетике, всячески ее продуцирует в мир, любят украшения, макияж, платья. Таким женщинам нравится привлекать внимание к себе. В этом случае обычно выбирают восточные ароматы, жасмин, роза, сладкие ноты. Таким женщинам просто зеленые, прозрачные и акватические ароматы не вкусно, холодно, им надо что-то амбровое, золотистое, теплое и обволакивающее», — говорит Екатерина.

Астрология учит, что по звездам можно подобрать не только партнера, домашнего питомца или же выбрать дату для знаменательного события. Некоторые утверждают, что парфюм также можно подобрать, согласно знаку зодиака. Но Екатерина Сиордия считает, что здесь важен комплексный и индивидуальный подход — подключать как знания в психологии, так и знания в астрологии. Так же можно компенсировать определенными нотами какие-то слабые стороны знаков.

«В принципе попробовать выбрать аромат по звездам можно, если брать типичных представителей знаков. Можно предположить, что уверенные в себе, любящие себя, власть и богатство Львы скорее выберут глубокий праздничным аромат. С помощью некоторых парфюмерных ингредиентов можно корректировать слабые стороны знаков. Например, Близнецы очень активный знак, чьи главные качества — коммуникабельность, быстрая реакция и общительность. Обратная же сторона Близнецов — они слишком поверхностные, слишком легкомысленны. Здесь как раз можно сбалансировать эту легкомысленность глубокими ароматами: кедр, ладан, которые немного тормозят, дают устойчивость, спокойствие ума», — добавила специалист.

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