Как выбрать правильный парфюм 

«Любовь к ароматам — это глубинный процесс, который мы не можем объяснить логически. Это интуитивная тяга, часто действительно продиктованная характером человека. Но бывает, что это просто какое-то состояние, период в жизни, когда человеку необходимо взять ресурсы в том или ином направлении. Например, сладкие ароматы выбирают люди, которые достаточно дружелюбные и открыты. Но также сладкие ноты в парфюме иногда могут помочь тем, кто хочет утолить желания своего задавленного внутреннего ребенка, черпать ресурсы из детства. Все-таки сладкое и его запах напоминают нам о детстве. Зачастую человеку может не хватать каких-то детских эмоций, работы над своим внутренним ребенком», — рассказывает Екатерина.
«Есть сложные натуры, люди, которые интересуются психологией, мистерией, эзотерикой. Они любят сложности и скрытые смыслы, и ароматы они, соответственно, выбирают непростые и многокомпонентные. Им нравится в чем-то разбираться. Что-то изучать, что-то постигать с точки зрения чувствования. Чаще всего у них на первом месте всякие мистические ароматы — смолы, ладан, фимиамные ноты, иногда кожаные. Такие люди бывают склонны к меланхолии», — поделилась парфюмер.
«Томные, жасминовые, розовые ноты выбирают женщины, настроенные на романтику. Не обязательно, что они находятся в поиске партнера, это в принципе про настрой, они заботятся о своей женской энергетике, всячески ее продуцирует в мир, любят украшения, макияж, платья. Таким женщинам нравится привлекать внимание к себе. В этом случае обычно выбирают восточные ароматы, жасмин, роза, сладкие ноты. Таким женщинам просто зеленые, прозрачные и акватические ароматы не вкусно, холодно, им надо что-то амбровое, золотистое, теплое и обволакивающее», — говорит Екатерина.
«В принципе попробовать выбрать аромат по звездам можно, если брать типичных представителей знаков. Можно предположить, что уверенные в себе, любящие себя, власть и богатство Львы скорее выберут глубокий праздничным аромат. С помощью некоторых парфюмерных ингредиентов можно корректировать слабые стороны знаков. Например, Близнецы очень активный знак, чьи главные качества — коммуникабельность, быстрая реакция и общительность. Обратная же сторона Близнецов — они слишком поверхностные, слишком легкомысленны. Здесь как раз можно сбалансировать эту легкомысленность глубокими ароматами: кедр, ладан, которые немного тормозят, дают устойчивость, спокойствие ума», — добавила специалист.