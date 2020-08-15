Русская идет: признаки, выдающие наших за границей

Кажется, за последние два десятилетия мы успели перенять европейские правила в одежде и уходе за собой, но нашу туристку все еще можно легко распознать по этим признакам.

1. Яркий макияж

Русская женщина обязательно накрасится, как только встанет с постели. Или обязательно нарастит как минимум 3D-ресницы. Часто макияж — показатель неуверенности в себе. В европейских странах женщины делают его только по торжественным случаям, а в остальные дни предпочитают натуральную красоту. И это, пожалуй, самое явное отличие русской от европейки.

2. Обилие украшений

Желание показать всем, что мы хорошо живем, укоренилось в сознании русской женщины еще с советских времен. Отсюда золотые украшения не по случаю, ювелирные комплекты с блестящими камнями, крупные серьги и кольца в активной турпоездке. Причем русская туристка не расстанется с золотом даже на пляже, чем себя и выдает.

3. Вечернее платье на завтраке

Наши женщины очень любят наряжаться, и людей, переживших дефицит красивой одежды, нельзя в этом упрекать. Но факт остается фактом: русскую видно за километр по нарядному платью еще на завтраке, а днем по еще более нарядному. Возможно, даже со стразами или глубоким декольте.

4. Каблуки на прогулке

Иностранки очень ценят личный комфорт и удобную обувь, поэтому чаще всего они в обуви на плоском ходу. А девиз русской женщины: «Красота требует жертв». Отсюда и мучения на высоких каблуках по брусчатке и недоуменные взгляды иностранцев. Потому что для большинства русских женщин важнее не собственный комфорт, а произвести впечатление и лишний раз доказать свое превосходство.

5. Салонная укладка

Этот признак также из разряда «быть лучше всех». Мы лишний час стоим у зеркала с плойками, выпрямителями и лаками для волос, тогда как иностранки просто делают хвост или пучок за одну минуту. Стремление выглядеть аккуратно и ухоженно похвально, но, согласитесь, небрежный пучок выглядит более актуально и современно, чем тщательно уложенные волосы.