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Убийственная красота: «Мисс США» стала рестлером и сломала нос бывшему бойфренду 

BigPicture.ru 1 час назад
Красотка стала рестлером и сломала нос бывшему парню
Фото: BigPicture.ru
Разгневанная женщина может превратиться в боевую машину, даже если у нее на голове корона. Бывшая «Мисс США» Бриттани Николь Потит может загреметь за решетку из-за того, что отхлестала бойфренда собачьей цепью и сломала ему нос.
BigPicture.ru
Девушка занимается рестлингом и не смогла удержать себя в руках во время ссоры с мужчиной. Теперь у нее могут отобрать титул королевы красоты и даже посадить в тюрьму.
34-летнюю Бриттани Николь Потит обвинили в нападении с причинением телесных повреждений в Сиднее. Бывшая королева красоты напала на своего 43-летнего бывшего бойфренда в Кройдоне. Она огрела его сзади железной цепью, оставив на теле глубокие раны и сломала нос.
BigPicture.ru
«Мисс США» переехала из Вирджинии в Австралию 6 лет назад. На Зеленом континенте она работала HR-консультантом и организатором мероприятий. Кроме того, красотка профессионально занималась рестлингом и участвовала в боях от клуба Kingdom Wrestling Entertainment.
Во время судебного процесса в июне Бриттани не признала себя виновной в избиении экс-жениха цепью. В августе ей предъявили еще одно обвинение в том, что она сломала ему нос. Судебные разбирательства продолжатся до сентября.
BigPicture.ru
Боевая красотка не впервые попадает в поле зрения полиции. Три года назад ее уже обвиняли в нападении на тогдашнего бойфренда, Уэйда Маккензи, и причинение телесных повреждений. Позже обвинения были сняты. Когда Бриттани еще жила в Америке, она отказалась от титула «Мисс США 2012» из-за разногласий по поводу скандального поста в Фейсбуке. Она вынуждена была вернуть корону после того, как опубликовала фотографию в ней с надписью «Мисс Алкоголичка США».
BigPicture.ru
Также блондинку обвиняли в оскорблении гомосексуалистов, хотя она и отклоняла подобные заявления.
Красотка получила степень бакалавра в биомедицинской инженерии и степень магистра в атомной энергетике. В 2019 году Бриттани победила в конкурсе «Мисс Мира Австралия», в котором принимают участие женщины, старше 25 лет.
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