Как меняются знаменитости после пластики 

Ролик рассказывает о знаменитых женщинах, которые прибегли к услугам пластических хирургов, чтобы вечно быть молодыми. Сегодня пластическая хирургия действительно достигла невероятных высот и помогает обратить время вспять, но есть один нюанс — женщины, часто отправляющиеся к хирургам, теряют собственное лицо и становятся похожими одна на другую. Как выглядят вчерашние красавицы, погнавшиеся за молодостью, узнайте из видео.