Почему не стоит красить волосы дома

Второй вариант — прийти к опытному мастеру и оплатить окрашивание в салоне. Это будет стоить денег, но зато вы получите хороший цвет. И еще важный момент: мастера используют только профессиональный краситель, который хорошо поднимается, в отличие от хозяйственных красителей в магазине, дающих перенакопление. Их бывает тяжело или почти невозможно вывести из волоса и иногда решением этой проблемы, к сожалению, могут быть только ножницы. Так что, советую не рисковать, а обращаться к профессионалу".