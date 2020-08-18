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Неразумная экономия: почему не стоит красить волосы дома 

WomanHit.ru и ещё 1 6 часов назад
Почему не стоит красить волосы дома
Фото: WomanHit.ru
Эксперт объясняет отличие методики колорирования на профессиональных материалах.
Превратиться из милой шатенки в сексуальную блондинку или из загадочной брюнетки в озорную обладательницу рыжей шевелюры? Запросто! Большинству дам ничего не стоит сменить цвет волос. Единственная проблема — как перекраситься и не потерять половину шевелюры? Мы побеседовали со стилистом и визажистом Маленой Голубь и выяснили, как надо окрашивать волосы, чтобы извлечь из этого процесса максимум пользы и получить прекрасный результат.
Малена Голубь, стилист по волосам, визажист:

"Самый большой плюс окрашивания волос в домашних условиях — цена. Это гораздо экономнее, чем делать процедуру в салоне, но не все так просто. Очевидный минус — это неудобство. Дома неудобно наносить самой себе краситель, а затем стоять вниз головой, смывая краску. Также легко не угадать с цветом. И тут получается, что главное достоинство домашнего окрашивания — экономность — уходит на второй план.

Скорее всего, вы покрасите себя неграмотно, потому что где-то нанесете краски больше, чем необходимо, где-то меньше. На моей профессиональной практике я много раз видела, что экономия приводит к тому, что волос у темненьких девушек из темно-коричневого превращается в черный, а потом необходимо делать процедуру смывки, чтобы стать светлее. Ты можешь сэкономить на окрашивании, но потом заплатить в два раза больше за то, чтобы тебя вывели из нежелательного цвета.

Второй вариант — прийти к опытному мастеру и оплатить окрашивание в салоне. Это будет стоить денег, но зато вы получите хороший цвет. И еще важный момент: мастера используют только профессиональный краситель, который хорошо поднимается, в отличие от хозяйственных красителей в магазине, дающих перенакопление. Их бывает тяжело или почти невозможно вывести из волоса и иногда решением этой проблемы, к сожалению, могут быть только ножницы. Так что, советую не рисковать, а обращаться к профессионалу".

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